"Ау, ФСБ, ти де": налякані росіяни після атаки дронів на Москву закликають знищити Київ

Росіяни починають відчувати, що війна повертається на територію Росії, звідки прийшла в Україну. Після чергової атаки дронів на Москву жителі країни-терористки влаштували істерику.

Після нічної атаки на вежі "Москва-сіті" росіяни активно висловлюють своє обурення у мережі, пише 24 Канал. Накачані кремлівською пропагандою росіяни не розуміють, як безпілотникам вдається долетіти до Москви.

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Росіяни бідкаються через вибухи у "Москва-сіті"

Росіяни, які схильні висловлювати своє обурення тільки на словах, а не діяти, критикують ФСБ. Вони ставлять риторичне запитання, мовляв, де ФСБ.

Поки одні росіяни, коментуючи атаки дронами, кажуть, що просто не варто дивитися у небо, інші знайшли абсурдне пояснення, чому війна прийшла на територію Росії.

У бурхливих уявах росіян українці нібито "заздрять" московським багатоповерхівкам. Втім, росіянам слід звернути увагу на убогий вигляд російського села Саваслейка, звідки злітають їх МіГ-31К. Світлини, які опублікували в мережі, яскраво демонструють, що таке Росія та її громадяни.



Істерика росіян / Скриншот

У пориві агресії після удару дрона по Москві росіяни закликають до так званих килимових бомбардувань Києва. Такі заклики підтверджують, що росіяни геть нічого не знають про війну.

Зважаючи на те, що Київ доволі сильно захищений системами ППО, масований наліт закінчиться для Росії великими втратами авіації.

Цікаво, що росіяни стверджують, мовляв, безпілотники на кордоні з Росією вдається збивати. Відтак, вони припускають, що дрони по Москві запускають з території Росії.

Через це росіяни закликають зробити серйозну чистку "українських біженців", тобто депортованих українців.

У Москві стає дедалі небезпечніше

Атаки дронів на Москву крок за кроком роблять російську столицю щонайменше не привабливою для життя. Так, новоспечений житель російської столиці, який приїхав з Самари, поділився враженнями від нічної атаки дронів на "Москва-сіті".

Хлопець зізнався, що подібна ситуація з ним сталася вперше.

Десь близько 3 ранку я прокидаюся від дуже-дуже гучного звуку. Дивлюся, а у мене немає скла. І тут різкий звук. Я спочатку нічого не зрозумів. Хвилини три приходив до тями. Думаю: ну, швидше за все, дрон,

– розповів росіянин.

Хлопець зізнався, що йому було страшно підходити до вікна.

"Дрон прилетів, вибух. Через деякий час виявив, що і в сусідній кімнаті теж розбите скло. Перший раз у мене таке в житті. Я не москвич, я з Самари тижні два тому приїхав", – бідкається хлопець.

Росіянин бідкається через вибухи у "Москва-сіті": дивіться відео

Атака дронів на Москву: подробиці