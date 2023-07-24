Потужний удар по гаманцю: атака дронів на Москву матиме серйозні наслідки для Росії

Ранок 24 липня для Москви знову почався не з кави. Російську столицю вкотре атакували невідомі безпілотники, що може боляче вдарити по економіці країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ранковий інцидент демонструє слабкість російської ППО.

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"І в стратегічному контексті це дуже добре. Росія досі залишається другим виробником озброєння у світі. Її стабільні клієнти – від Бразилії до Індонезії – серйозно задумаються, чи вартує купувати її хвалені комплекси С-350, С-400 чи С-500", – зазначив Черник.

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Як відомо, ще навесні 2018 року Індія вийшла зі спільної з Росією програми з розроблення перспективного винищувача п'ятого покоління Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) на основі російського Су-57.

Крім того, Алжир і Єгипет відмовились від закупівлі російських винищувачів Су-35.

"Цей процес наростатиме. Це удар по їхньому технологічному рівню виготовлення зброї і, звичайно, по гаманцю", – констатував Черник.

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Натепер можна говорити хіба що про моральне значення дронової атаки на Москву для українців. Щоб отримати воєнний ефект, безпілотники мають уражати стратегічні об'єкти.

"Процес триває. Рано чи пізно будуть намацані слабкі ланки – і воєнний успіх таки буде", – наголосив Черник.

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