До цього був лише один удар: наскільки важливою є атака по Новоросійську
У ніч проти 17 травня в Новоросійську було гаряче. Україна атакувала щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали. Також "бавовна" трапилася у морському порту та на Туапсинському НПЗ.
Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу пояснили, чому атака по Новоросійську є дуже важливою.
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Великі збитки
Борис Тизенгаузен розповів, що сталася знакова подія – українські дрони атакували найбільший російський морський порт у Новоросійську. Дронам вдалося пошкодити два термінали з понад 12 наявних. Мовиться про "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром" – в останньому БпЛА влучили по двох резервуарах з паливом. На території також розташовується нафта Азербайджану та Казахстану.Важливо! Також сталися прильоти по нафтобазі Газпрому в селищі Кирилівка, що розташоване у Приморському районі Новоросійська, за 7 кілометрів від адміністративного центра. Було гучно також і на нафтобазі "Грушова балка", яка належить Транснафті.
Раніше був лише один удар по Новоросійську, коли 3 серпня 2023 року Україна пошкодила великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Водночас цього разу вдалося підірвати експортний потенціал Росії на мільярди – мільярди доларів. Тепер для усіх країн, які везуть свою нафту на експорт через країну-агресорку, суми страхування та сприйняття взаємин з Кремлем відчутно зміняться.
Новоросійськ уже відносно безпечний порт. Ще один удар і третина іноземних компаній згорнеться, й шукатиме альтернативні шляхи. Ось в чому важливість удару,
– наголосив політтехнолог.
Майстерна робота
Уже вдруге українські безпілотники завдають ударів по Туапсинському НПЗ. Вперше атака відбулася на початку березня, окупанти лише відремонтували завод, а 17 травня два БпЛА знову уразили підприємство.
Тільки вийшли попрацювали, знову зупинився й гроші вклали в ремонт. Настрої погіршуються. Це людей демотивує, які там працюють. Інвестори, кремлівські еліти також хвилюються. Цілий комплекс проблем,
– сказав Олександр Мусієнко.
Українські оператори дронів філігранно та ювелірно відпрацювали. Адже попали точнісінько в установку з перероблення нафти – це найцінніше, що є. Без цього елементу НПЗ не може працювати.
Наслідки ударів по російських об'єктах
- У розвідувальній службі Пентагону заявили, що удари українських БпЛА по російській енергетичній інфраструктурі на початку 2024 року призвели до виведення з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та зростання цін на паливо в країні.
- Росія вводить обмеження на експорт бензину та починає імпортувати нафтопродукти з інших країн для компенсації втрат – Білорусі та Казахстану.
- У квітні Росія навіть звернулася до Казахстану з проханням створити резервний фонд 100 000 тонн бензину.
- За перший квартал 2024 року газовидобувна монополія Росії отримала збитки від продажів у розмірі ледь не 47 мільярдів рублів (501 мільйон доларів).