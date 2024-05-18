Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала объяснили, почему атака по Новороссийску является очень важной.

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Большие убытки

Борис Тизенгаузен рассказал, что произошло знаковое событие – украинские дроны атаковали крупнейший российский морской порт в Новороссийске. Дронам удалось повредить два терминала из более 12 имеющихся. Говорится о "Новороссийском мазутном терминале" и терминале "Импортпищепром" – в последнем БПЛА попали по двум резервуарам с топливом. На территории также располагается нефть Азербайджана и Казахстана.

Важно! Также произошли прилеты по нефтебазе Газпрома в поселке Кирилловка, что расположен в Приморском районе Новороссийска, в 7 километрах от административного центра. Было громко также и на нефтебазе "Грушевая балка", которая принадлежит Транснефти.

Ранее был только один удар по Новороссийску, когда 3 августа 2023 года Украина повредила большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В то же время на этот раз удалось подорвать экспортный потенциал России на миллиарды – миллиардов долларов. Теперь для всех стран, которые везут свою нефть на экспорт через страну-агрессора, суммы страхования и восприятие взаимоотношений с Кремлем ощутимо изменятся.

Новороссийск уже относительно безопасный порт. Еще один удар и треть иностранных компаний свернется, и будет искать альтернативные пути. Вот в чем важность удара,

– подчеркнул политтехнолог.

Искусная работа

Уже второй раз украинские беспилотники наносят удары по Туапсинскому НПЗ. Впервые атака состоялась в начале марта, оккупанты только отремонтировали завод, а 17 мая два БПЛА снова поразили предприятие.

Только вышли поработали, снова остановился и деньги вложили в ремонт. Настроения ухудшаются. Это людей демотивирует, которые там работают. Инвесторы, кремлевские элиты также волнуются. Целый комплекс проблем,

– сказал Александр Мусиенко.

Украинские операторы дронов филигранно и ювелирно отработали. Ведь попали точно в установку по переработке нефти – это самое ценное, что есть. Без этого элемента НПЗ не может работать.

Последствия ударов по российским объектам