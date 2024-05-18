Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала объяснили, почему атака по Новороссийску является очень важной.
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Большие убытки
Борис Тизенгаузен рассказал, что произошло знаковое событие – украинские дроны атаковали крупнейший российский морской порт в Новороссийске. Дронам удалось повредить два терминала из более 12 имеющихся. Говорится о "Новороссийском мазутном терминале" и терминале "Импортпищепром" – в последнем БПЛА попали по двум резервуарам с топливом. На территории также располагается нефть Азербайджана и Казахстана.
Ранее был только один удар по Новороссийску, когда 3 августа 2023 года Украина повредила большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В то же время на этот раз удалось подорвать экспортный потенциал России на миллиарды – миллиардов долларов. Теперь для всех стран, которые везут свою нефть на экспорт через страну-агрессора, суммы страхования и восприятие взаимоотношений с Кремлем ощутимо изменятся.
Новороссийск уже относительно безопасный порт. Еще один удар и треть иностранных компаний свернется, и будет искать альтернативные пути. Вот в чем важность удара,
– подчеркнул политтехнолог.
Искусная работа
Уже второй раз украинские беспилотники наносят удары по Туапсинскому НПЗ. Впервые атака состоялась в начале марта, оккупанты только отремонтировали завод, а 17 мая два БПЛА снова поразили предприятие.
Только вышли поработали, снова остановился и деньги вложили в ремонт. Настроения ухудшаются. Это людей демотивирует, которые там работают. Инвесторы, кремлевские элиты также волнуются. Целый комплекс проблем,
– сказал Александр Мусиенко.
Украинские операторы дронов филигранно и ювелирно отработали. Ведь попали точно в установку по переработке нефти – это самое ценное, что есть. Без этого элемента НПЗ не может работать.
Последствия ударов по российским объектам
- В разведывательной службе Пентагона заявили, что удары украинских БПЛА по российской энергетической инфраструктуре в начале 2024 года привели к выводу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и росту цен на топливо в стране.
- Россия вводит ограничения на экспорт бензина и начинает импортировать нефтепродукты из других стран для компенсации потерь – Беларуси и Казахстана.
- В апреле Россия даже обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный фонд 100 000 тонн бензина.
- За первый квартал 2024 года газодобывающая монополия России получила убытки от продаж в размере чуть ли не 47 миллиардов рублей (501 миллион долларов).