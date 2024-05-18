Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу пояснили, чому атака по Новоросійську є дуже важливою.

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Великі збитки

Борис Тизенгаузен розповів, що сталася знакова подія – українські дрони атакували найбільший російський морський порт у Новоросійську. Дронам вдалося пошкодити два термінали з понад 12 наявних. Мовиться про "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром" – в останньому БпЛА влучили по двох резервуарах з паливом. На території також розташовується нафта Азербайджану та Казахстану.

Важливо! Також сталися прильоти по нафтобазі Газпрому в селищі Кирилівка, що розташоване у Приморському районі Новоросійська, за 7 кілометрів від адміністративного центра. Було гучно також і на нафтобазі "Грушова балка", яка належить Транснафті.

Раніше був лише один удар по Новоросійську, коли 3 серпня 2023 року Україна пошкодила великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Водночас цього разу вдалося підірвати експортний потенціал Росії на мільярди – мільярди доларів. Тепер для усіх країн, які везуть свою нафту на експорт через країну-агресорку, суми страхування та сприйняття взаємин з Кремлем відчутно зміняться.

Новоросійськ уже відносно безпечний порт. Ще один удар і третина іноземних компаній згорнеться, й шукатиме альтернативні шляхи. Ось в чому важливість удару,

– наголосив політтехнолог.

Майстерна робота

Уже вдруге українські безпілотники завдають ударів по Туапсинському НПЗ. Вперше атака відбулася на початку березня, окупанти лише відремонтували завод, а 17 травня два БпЛА знову уразили підприємство.

Тільки вийшли попрацювали, знову зупинився й гроші вклали в ремонт. Настрої погіршуються. Це людей демотивує, які там працюють. Інвестори, кремлівські еліти також хвилюються. Цілий комплекс проблем,

– сказав Олександр Мусієнко.

Українські оператори дронів філігранно та ювелірно відпрацювали. Адже попали точнісінько в установку з перероблення нафти – це найцінніше, що є. Без цього елементу НПЗ не може працювати.

Наслідки ударів по російських об'єктах