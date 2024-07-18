Атака дронів по Києву: чи було падіння уламків у Дарницькому районі

Російські війська вдарили по Києву "Шахедами" уночі 17 липня. Раніше була інформація про те, що в Дарницькому районі столиці було падіння уламків.

Втім, вже уранці 18 липня в КМВА повідомили, що наслідків обстрілу не виявлено. На щастя, атака росіян на Київ минулася без руйнувань та потерпілих.

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Що відомо про атаку на Київщину

Під час однієї з останніх повітряних тривог у Києві існувала реальна загроза застосування ворогом БпЛА.

Певна кількість дронів противника прямували на столицю, але були уражені силами та засобами ППО на підступах,

– повідомили в КМВА.

Втім, відразу після атаки з'явилася інформація щодо можливого падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Оперативно було проведено обстеження вказаного району загонами оперативних служб. На щастя, наслідків обстрілу не виявлено, руйнувань та потерпілих немає.

Місцева влада закликає киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе.

Нагадаємо, що нещодавно один із російських "Шахедів" впав та вибухнув у Білорусі. Дрон впав в Октябрському районі Гомельської області, за 120 кілометрів від кордону з Україною.