Наскільки успішна атака дронів по Москві: оперативне зведення від Романа Світана

Невідомі безпілотники атакували Москву 24 липня. Міністерство оборони Росії звинуватило Україну у спробі здійснити удар "по об'єктах на території Москви" за допомогою двох безпілотників.

Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака дронів на Москву

На думку військового експерта, скоріш за все, ця атака виявилася успішною. Він наголосив, що мова про удари, які були по Головному розвідувальному управлінню генштабу Міністерства оборони Росії.

Це легітимні військові обʼєкти, по яких зайшли наші безпілотники. Роман Світан припустив, якщо це удар по ГРУшникам, то, скоріш за все, що виконувало цю задачу наше управління розвідки й на відмінно здійснили бойову задачу.

Він додав, що у самому центрі російської столиці центрові органи управління опинилися під ударом й виведені зі строю. Як мінімум, це показало діряву систему ППО Росії.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Вибухи в Крим

Крим має велику площу – перекрити його засобами ППО практично неможливо. Військовий експерт зазначив, що є деякі напрями, де росіяни ще намагаються виставити оборону, а є напрями, де нікого немає – можна літати скільки завгодно.

Роман Світан пояснив, що інколи спеціально використовується збільшена кількість безпілотників. Адже, наприклад, той же "Панцир" може працювати одразу по 10 цілях. Тоді запускається 20 безпілотників – 10 одразу приймає удар, а 10 проходить.

Інколи потрібен навіть всього 1 безпілотник, який має пройти й потрапити по складу боєприпасів,

– додав Роман Світан.

Він наголосив, що при виконанні бойової задачі вираховується кількість безпілотників, які візьмуть на себе удар, відволікатимуть систему противника.

Погрози Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито бійці ПВК "Вагнер" його "напружують", бо хочуть атакувати Польщу.

За словами Світана, це спроба Лукашенка налякати поляків – не більше. Адже вагнерівців декілька тисяч, польське військо – це сотні тисяч озброєних військ НАТО. При чому зі всім спектром натівської зброї.

"Це така спроба самих себе якось заспокоїти. Більше навіть схоже на істерику, розуміючи, що нічого зробити не можуть. Які вагнерівці? Скільки їх там – 4, 5 тисяч проти сотень тисяч військових НАТО, які готові виконувати бойову задачу", – наголосив Світан.

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