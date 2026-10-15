Вночі Росія атакувала майже 600 БпЛА: є влучання на 31 локації
Уночі 15 жовтня російські війська випустили по Україні 580 безпілотників та дві керовані авіаракети. Сили оборони збили та подавили більшість дронів, проте не минулось без влучань.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Скільки цілей збито
Пуски сотень БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія" здійснювалися з різних районів Росії, а також з окупованого Донецька та кримського Гвардійського.
Дві керовані авіаційні ракети Х-59 російські військові спрямували з акваторії Чорного моря.
Загалом силам протиповітряної оборони вдалось збити або подавити 536 ворожих БпЛА різних типів.
Повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи, а також фахівці радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.
Військові зазначили, що окрім влучань на 31 локації, падіння уламків збитих апаратів зафіксували ще на 11 ділянках. Станом на 08:00 бойова робота продовжувалася, адже в повітряному просторі залишалося кілька безпілотників.
Нагадаємо, вночі під ворожим ударом було Рівне. Внаслідок атаки там було пошкоджено приватні будинки, а частина міста та району залишились без світла В обласному центрі електропостачання відновили, однак через пошкоджену ЛЕП його частково все ще не було в Здолбунові, Дядьковичах та Шпакові.
Увечері 14 жовтня агресор завдав масованого удару по Кропивницькому та області, поціливши у транспортні та промислові підприємства. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.