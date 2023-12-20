Наша ППО виходить на серйозний рівень: оперативне зведення від Світана

Росія регулярно атакує Україну дронами-камікадзе, запускаючи їх новими маршрутами. Наші сили ППО продовжують демонструвати неймовірну роботу.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу припустив, що ворог постійно запускатиме близько 20 – 30 "Шахедів".

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Атака "Шахедами"

Світан зауважив, що в ніч на 20 грудня ворожі дрони-камікадзе йшли переважно на Київ. Їх збивали на підході до української столиці.

Тобто, заявив він, ми збиваємо їх у полях, а це означає, що збільшується кількість мобільних груп і вдосконалюється система наведення та оповіщення. Мобільні групи безпосередньо включені в цю систему, тому з великою ймовірністю можуть перехоплювати практично всі цілі, що летять.

Можна сказати, що наша ППО виходить на серйозний рівень,

– сказав полковник запасу.

Він припускає, що російські окупанти щоночі запускатимуть у межах 20 – 30 "Шахедів". Водночас вони намагатимуться прямувати новими маршрутами, щоб якось пройти крізь нашу ППО.

У Росії нова проблема на лівому березі

Полковник запасу зазначив, що по лівому березі Дніпра за добу на наші позиції відбувається приблизно 10 ворожих атак. Оскільки нам не вистачає снарядів, можна розподілити бойове навантаження на інший вид озброєння, наприклад на дрони. І вони виконують своє завдання.

Ситуація на лівому березі Херсонщини / Скриншот Deep State Map

У росіян проблема – сиплються на голову дрони,

– заявив Світан.

Він пояснив, що дрон може працювати в радіусі 8 – 12 кілометрів. Окупанти ж не можуть розтягнути на 300 кілометрів фронту наявну в них кількість засобів РЕБ. Тому наші оператори дронів шукають ці проходи, де їх немає, й накривають загарбників.

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