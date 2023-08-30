Вибухи то там, то тут: реакція мережі на масову нічну "бавовну" у російських містах

Сьогодні невідомі безпілотники атакували важливі стратегічні об'єкти в Росії. Зокрема, під ударом опинився військовий аеродром у Пскові та завод електроніки у Брянську.

Звісно, знищення російських літаків не лишилося без уваги суспільства та самих росіян. Реакцію мережі на неочікувані "прильоти" по території Росії – публікує 24 Канал.

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Страшно, але знімаємо

Росіяни продовжують ловити ексклюзивний контент – для деяких це вже навіть звична справа. Вони ледь не прагнуть зловити такі кадри. Але чомусь після вибуху дрона росіянки починають переживати та кричати.

Реакція росіянок на приліт у Брянську: дивіться відео

У Пскові росіяни теж почали переживати – навіть скасували всі плани та виїжджають з міста. Однак окупанти перекрили шляхи, тому доводиться шукати об'їзди – росіянин хоче доїхати до Санкт-Петербурга чи Москви.

Втеча росіянина з Пскова: дивіться відео

В Орловські області теж чули якісь "бабахи". З'явилося відео прогулянки росіян, у яку додалося трохи "гострих відчуттів". Вони дуже здивовані таким розвагам – зовсім не очікували вибухів.

Дивіться відео атаки на Орловську область: обережно, присутня нецензурна лексика

Реакція мережі на події в Росії

У мережі припусти, звідки ж на Псков "готовілось нападєніє" – виявилося місто вже давно оточили трикляті "хохли". Росіяни люблять наголошувати, що це їх головний ворог, а тут він вже прямо на підступах.

Ворог вже стукає у двері / фото з мережі

Хоча існує й інша версія вибухів у Росії. Цілком ймовірно, що почав нищити російські об'єкти вже відомий любитель підпалів. Окупанти не коментували ситуацію.

Хто ж підпалив Росію: дивіться відео

Найкращі меми про вибухи у Росії – дивіться в галереї

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