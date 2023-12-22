Москва, Ростов, Таганрог, Брянськ: росіяни масово бідкаються на "невідомі дрони"
Зранку 22 грудня у Росії помітили дрони. Окупанти бідкаються, що це "атака ЗСУ". Тим часом місцеві фільмують всі події та поширюють відеозаписи у мережі.
"Невідомі дрони" були помічені у кількох російських регіонах. Спершу їх помітили у Брянській області.
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Росіяни заявили про атаку на Брянську область
Окупанти повідомили про "атаку безпілотників" на Брянщині. Російські ЗМІ заявили, що вони намагалися атакувати резервуари з паливом на території логістичного центру у Брянській області.
За даними місцевих телеграм-каналів, один БпЛА був помічений неподалік нафтосховища в Суразькому районі напередодні о 5 ранку. Повідомляється, що його нібито збили, а у 500 метрах від нього знайшли другий дрон, який ніс кумулятивний заряд із 22-кілограмовою бойовою частиною.
У польотах цих БпЛА росіяни традиційно звинувачують ЗСУ. Повідомляється, що руйнувань буцімто немає.
Пізніше великі БпЛА помітили у небі в Ростовській області у районі Батайська. Вони просто безперешкодно розсікали у небі.
БпЛА у Ростовській області: дивіться відео
Російська "ПеВеО" працює так "добре", що згодом дрони були помічені аж у Таганрозі.
БпЛА у Таганрозі: дивіться відео
БпЛА долетів до Москви
Згодом росіяни заявили, що "безпілотники ЗСУ" долетіли до Калузької області, через що в аеропорту "Калуги" ввели план "кавьор". Окупанти відзвітували про знищення 2 БпЛА, однак згодом ще один якимось "магічним чином" опинився у небі над Московською областю.
Пізніше російські загарбники заявили, що "успішно збили" його в Подольську, на підльоті до Москви. Чекаємо, коли над Москвою виникнуть нові "пропущені" цілі.
Окупанти звинуватили Україні в атаці на нафтопровід "Дружба"
- У Росії заявили, що українські дрони нібито намагались атакувати нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії, що на кордоні з Україною та Білоруссю.
- Окупанти стверджують, що 20 грудня уламки БпЛА виявили в лісі біля нафтопроводу на території Новозибківського району.
- Принагідно росіяни запевнили, що нібито об'єкт не отримав жодних пошкоджень, постраждалих також не було.