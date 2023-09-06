Смішний абсурд чи реальний захист: льотчик-інструктор про розміщення росіянами шин на літаках

Окупанти почали захищати свої літаки Ту-95 від атак за допомогою автомобільних шин. За одним з припущень, покришки можуть зробити "невидимим" літак для голівки самонаведення ракет "Нептун" або Storm Shadow.

Покришки нібито знижують теплову сигнатуру літаків, і ракети їх "не впізнають". Однак військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, яке ймовірне призначення шин на поверхні літака.

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Намагаються зменшити площу уражень

Він зауважив, що Ту-95 розміщені на дальності понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. І жодна з ракет, які маються на озброєнні Сил оборони, цю відстань не здолає.

Тим більш, теплова сигнатура все одно помітна, адже доволі великі частини літака нагріваються зокрема від сонця. Тому причина не в цьому,

– зазначив Світан.

Російський літак Ту-95, "захищений" автомобільними шинами

Льотчик-інструктор звернув увагу на розташування покришок на корпусі літака. На фото дуже чітко видно, що під шинами розташовані паливні баки.

Причому паливні баки закінчуються в полукрилах і саме на тих місцях розміщенні покришки. А також на корпусі літака, де є накладні паливні баки. Тому найімовірніше у такий спосіб росіяни прикривають від вражаючих елементів безпілотників паливні баки,

– припустив він.

Саме паливо може загорітися під час ураження літака, адже майже всі борти стоять на аеродромах з повними баками. Тому що вода концентрується в повітрі, і для того, щоб вона не потрапила в систему паливопостачання, літаки постійно стоять з повними паливними баками.

Льотчик-інструктор пояснив, в чому причина розміщення шин на російських літаках: дивіться відео

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22 вміщує понад 50 тонн авіаційного керосину – це залізнична цистерна. ТУ-160 – 3 цистерни під 170 тонн, а ТУ-195 – від 50 до 100 тонн.

"І це головна причина, через яку росіяни прикривають свої літаки покришками. Вони намагаються захистити від вражаючих елементів паливні баки, щоб зменшити площу уражень", – відзначив Роман Світан.

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Що відомо про "новацію" росіян з захисту своїх літаків

Напередодні видання CNN опублікувало кадри зі супутника з російських аеродромів. На фото корпуси бомбардувальників Ту-95 вкриті зверху автомобільними шинами.

Аналітики видання припустили, що у такий спосіб росіяни намагаються "додати ще один рівень захисту" від українських БпЛА. Крім того, це може дозволити зменшити помітну видимість бортів, зокрема в нічний час.

Однак CNN вважає це "рішення" росіян сумнівним, зокрема через те, що вдень літаки може фіксувати будь-який супутник, навіть з шинами.