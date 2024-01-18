Український дрон пролетів над "суперзахищеною" резиденцією Путіна у Валдаї, – ЗМІ
Джерело:OBOZREVATEL
Українські дрони вночі 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області у Росії. Однак дорогою туди наші безпілотники пролетіли доволі цікаву місцевість.
Так, український дрон пролетів резиденцію Путіна у місті Валдай в Новгородській області країни-агресорки. Росіяни вихвалялися, що там буцімто розташована ППО, яке ладне помітити будь-яку загрозу у небі.
До теми Безпілотники ГУР атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі: є влучання, – джерела
Дрон пролетів над "суперзахищеною" резиденцією Путіна
Джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіло журналістам OBOZ.UA, що наші Сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей дронів. Саме це дозволяє їм долітати вглиб Росії.
Співрозмовник з ГУР МО також зазначив, що наші фахівці постійно знаходять нестандартні рішення для виявлення вразливих місць росіян. Тим часом росіяни хизувалися, що, мовляв, регіон є "найбільш захищеним від небезпеки з неба".
Варто зазначити, що Валдай розташований за 1 055 кілометрів від крайньої північної точки нашої держави. Таким чином це вчергове доводить, що російська протиповітряна оборона не здатна захистити громадян країни-агресорки від небезпеки.
Де розташований Валдай: дивіться на карті
Тим часом у російських телеграм-каналах росіяни вже почали істерику через українську атаку. Багато хто писав, що їх лякають українські безпілотники та вони не розуміють, як дрони могли долетіти так далеко. Знайшлися серед росіян і такі унікуми, що вимагають обмежити застосування безпілотників (мабуть, лише українських) в умовах війни.
Росіяни жаліються про українські дрони / Фото OBOZ.UA
Тим часом пролетівши резиденцію Путіна у Валдаї, український безпілотник полетів далі за курсом аж у Ленінградську область, де вразив російську нафтобазу.
ГУР МО уразило нафтобазу у Росії у Ленінградській області
- Російські ЗМІ повідомляли, що вночі 18 січня буцімто збили "невідомий добрий безпілотник" у небі в Ленінградській області. Пропагандисти зазначили, що це, мовляв, перший випадок в області з початку вторгнення в Україну.
- Росіяни також зазначили, що "уламки БпЛА" буцімто виявили на території "Петербурзького нафтоналивного термінала". У росЗМІ писали, що це був "дрон з 3 кілограмами вибухівки".
- Зрештою джерела в ГУР МО повідомили 24 Каналу, що безпілотники атакували нафтобазу у місті Санкт-Петербург. За словами співрозмовників, там є влучання по цілях.