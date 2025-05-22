Дрони атакували оборонний завод в Тулі, працівників якого Путін нагороджував три дні тому
- Дрони атакували оборонний завод "Сплав" в Тулі, який виготовляє авіаційні ракети та важкі вогнеметні системи, викликавши пожежу.
- Три дні тому Путін нагороджував працівників заводу за вклад у створення озброєнь.
Вночі дрони атакували цех оборонного заводу "Сплав" в Тулі. Три дні тому Путін нагороджував його працівників за внесок у створення озброєнь.
Завод виготовляє авіаційні ракети та важкі вогнеметні системи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал Astra.
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Дрони атакували оборонний завод "Сплав" у Тулі
В ніч на 22 травня дрони атакували оборонний завод "Ростєха" НПО "Сплав" у Тулі.
На цьому заводі виготовляють РСЗВ, авіаракети, важкі вогнеметні системи та боєприпаси до них.
За даними джерел в екстрених службах регіону, після падіння уламків БпЛА цех загорівся. Пожежа була також на електропідстанції.
Прикметно, що всього три дні тому Путін нагороджував 4 робітників заводу "Сплав" преміями імені Жукова за вклад у розробку озброєння та військової техніки.
Завод зокрема був під атакою вночі 7 травня. На вулиці, де розташований завод місцеві жителі бачили пожежу. Неподалік від нього розташований також АО "Конструкторське бюро приладобудування", яке розробляє високоточні системи озброєння.
Завод "Сплав" на карті
Раніше повідомлялося, що вночі 22 травня у Тульській області Росії чули десятки вибухів. Губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв написав у соцмережах, що в Тулі впали уламки БпЛА та "горить трава". Інформації про інші наслідки тоді не було.
Нагадаємо, Росія заявила про атаку майже 500 дронів за 2 доби, деякі з яких летіли на Москву, і всі нібито були збиті. Атаки дронів спричинили зупинку роботи аеропортів Москви та інших міст, а також пошкодження, зокрема у Тулі, де понівечено покрівлю багатоквартирного житлового будинку.