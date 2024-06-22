Чергові прильоти по окупантах: у Курській області є поранені внаслідок атаки дронів

Напередодні дрони вкотре атакували Курську область. Російські загарбники зазнали поранень.

Так, постраждали щонайменше 5 окупантів. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Наслідки атаки дронів на Курську область

Напередодні, 20 червня, одразу 3 співробітників прикордонної служби ФСБ було поранено внаслідок атаки дрона в районі села Гордіївка, що за кілометр від кордону.

Також осколкових поранень зазнав російський загарбник поблизу хутора Олешня, за 200 метрів від кордону.

Днем раніше, 19 червня, ще один окупант постраждав під час скидання вибухового пристрою з безпілотника. Цього разу за 2,5 кілометра від кордону біля села Нова Миколаївка.

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Зауважимо, що станом на ранок 22 червня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України вбитими й пораненими понад 533 тисячі своїх бійців. 1110 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.