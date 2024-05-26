Дрони атакували 3 регіони Росії: губернатори наввипередки пишуть про "роботу ППО"
Безпілотники не дають спокійно спати росіянам, що є прямим наслідком війни, розв'язаної проти України. Окупанти заявляють про атаку дронів по території Курської, Брянської та Орловської областей.
Вранці 26 травня губернатор Курської області Росії Алєксєй Смірнов написав, що вночі БпЛА літакового типу фіксували у небі над регіоном. Також він поспішив наголосити на "роботі ППО", як і очільники інших російських регіонів, де літали дрони, – інформує 24 Канал.
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Неспокійна ніч у Росії
Повідомлення про повітряну небезпеку з'явилось в телеграм-каналі російського посадовця близько 00:16 (26 травня). Смірнов закликав людей бути пильними, водночас зазначаючи, що засоби протиповітряної оборони нібито готові до роботи.
Цієї ночі сім українських безпілотників літакового типу ППО збила у Рильському та Курчатівському районах Курської області,
– згодом заявив Смірнов.
Разом з тим губернатор, звертаючись до місцевих, сказав їм не торкатися уламків дронів та навіть не наближатися до них. Власне, відбій повітряної небезпеки для росіян у Курській області оголосили близько 06:45. Тобто усю ніч було неспокійно.
А от про дрони в Орловській області писав губернатор Андрєй Кличков. Як він стверджує, протиповітряна оборона Росії нібито ліквідувала 3 безпілотні літальні апарати та "постраждалих немає".
У ворога – проблеми
- Російський наступ на півночі Харківської області, який окупанти розпочали 10 травня, зазнав невдачі. Аналітики констатували, що кремлівські командири відмовились задіювати резерви – якраз-таки через брак живої сили загарбники провалили операцію.
- Разом з тим Силам оборони України вдалось відбивати атаки та закріпитися на оборонних рубежах. Крім того, наші захисники знищили чимало представників російської армії. Втрати на відповідній ділянці становили 8 росіян до 1 українця, за словами президента Зеленського.
- Слід також згадати, що в російському місті Бєлгороді ввечері 25 травня пролунало близько 20 вибухів. Ворожі телеграм-канали писали про влучання в житловий будинок та пожежу. Ймовірно, горів також автомобіль та зазнали пошкодження будівлі на різних вулицях населеного пункту, хоча й загарбники писали про "роботу ППО".