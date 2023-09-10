ППО працювала не лише на Київщині, – Ігнат розповів, як дрони вночі атакували Україну
Вночі 10 вересня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Наша ППО працювала не тільки на Київщині, а й в інших областях.
Зокрема, було знищено "Шахед" на Сумщині. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Ігнат прокоментував нічну атаку
За словами речника Повітряних сил, дрони-камікадзе залітали з Курської області – з північного напрямку. Але по маршруту слідування летіли і на північ, і на захід. Тобто – облітали все.
Це не якась нова тактика, це стандартна схема, як вони атакують фактично щодня,
– зазначив Ігнат.
Він розповів, що ППО працювала не лише на Київщині. А й, зокрема, у Сумській області було знищено дрон.
"Окупанти намагаються якомога більше охопити напрямків для того, щоб розосередити увагу ППО та ускладнити відбиття нападу. Але Сили оборони дають той результат, що й завжди", – підкреслив речник Повітряних сил.
Окупанти атакували Україну 10 вересня: що відомо
- Уночі 10 вересня противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку (Курськ – Росія). Було зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини.
- Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131".
- У КОВА розповіли, що російський ворог учергове атакував Київщину БпЛА. Цієї ночі повітряна тривога тривала понад 3 години. Уночі на Київщині активно працювала ППО.
- Так, унаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби працюють на місці події.
- Водночас вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають.
- Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр. Виникло загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовують. Наразі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.