Пожежа знищила 3 квартири, в під'їзді немає газу і світла: кадри з місця атаки по Запоріжжю
- 27 лютого російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, пошкодивши 5 приватних будинків та 3 багатоповерхівки.
- Пожежа знищила три квартири, в під'їзді відключено газо- та електропостачання, комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
Ввечері 27 лютого російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок удару ворожих беспілотників у місті були пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Які наслідки атаки "Шахедів" на Запоріжжя
Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки БпЛА в Запоріжжі було пошкоджено 5 приватних будинків та 3 багатоповерхівки.
Пожежа знищила три квартири в багатоповерхівці, в під'їзді відключене газо- та електропостачання,
– написав начальник ОВА.
Наразі комунальні служби міста ліквідовують наслідки аварії атаки: в трьох багатоквартирних будинках та в трьох будинках приватного сектору вже закрили вікна.
В Запорізькій ОВА також опублікували відео наслідків ворожого удару, на якому можна побачити, що вогонь вщент знищив одну з квартир.
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До слова, в ніч на 28 лютого російські війська також атакували ударними дронами Миколаїв. Там внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа: вогнем було повністю знищено вантажний фургон, а також пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон.