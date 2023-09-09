Не лише гучно, а й влучно: дрон-камікадзе вдарив по пункту росіян на Куп'янському напрямку
Джерело:ДПСУ
Українські прикордонники потужно вдарили по позиції російських окупантів на Куп'янському напрямку. Наші захисники поділилися кадрами атаки.
Держприкордонслужба показала, як наші захисники застосовують ударний безпілотник проти росіян на Куп'янському напрямку. В ДПСУ зазначили, що дрон-камікадзе працює на жах і смерть окупантів.
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Атака дроном-камікадзе потрапила на відео
Бійці "Сталевого кордону" відпрацювали по об'єкту противника.
Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для "очей" прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями "Сталевого кордону", відпрацював, як треба – пошкодив позашляховик і частину будівлі. Не лише гучно, а й влучно!
– мовиться у повідомленні ДПСУ.
На кадрах показано, як наші захисники за допомогою розвідувального безпілотника виявляють командний пункт російських окупантів. Після цього вони скеровують до ворожої цілі ударний БпЛА. В результаті дрон-камікадзе влітає у машину противника. На відео також можна побачити великий стовп диму на місці влучання.
Дрон-камікадзе прикордонників влучає у російський командний пункт: відео ДПСУ
Інші успіхи наших прикордонників
- Раніше бійці "Сталевого кордону" знищили ворожий "Муром-М". Росіяни втратили свій дорогий комплекс цілодобового спостереження на Харківському напрямку.
- Не так давно повідомлялося, що українські прикордонники перехитрили ворожу ДРГ на Чернігівщині. Вони підпустили російських загарбників на лічені десятки метрів, а потім відкрили по противнику вогонь.
- Нагадаємо, коли Росія вкотре атакувала Одеську область безпілотниками, українські прикордонники допомагали їх знищувати. Момент збиття одного з таких ударних дронів потрапив на відео.