Не лише гучно, а й влучно: дрон-камікадзе вдарив по пункту росіян на Куп'янському напрямку

Українські прикордонники потужно вдарили по позиції російських окупантів на Куп'янському напрямку. Наші захисники поділилися кадрами атаки.

Держприкордонслужба показала, як наші захисники застосовують ударний безпілотник проти росіян на Куп'янському напрямку. В ДПСУ зазначили, що дрон-камікадзе працює на жах і смерть окупантів.

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Атака дроном-камікадзе потрапила на відео

Бійці "Сталевого кордону" відпрацювали по об'єкту противника.

Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для "очей" прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями "Сталевого кордону", відпрацював, як треба – пошкодив позашляховик і частину будівлі. Не лише гучно, а й влучно!

– мовиться у повідомленні ДПСУ.

На кадрах показано, як наші захисники за допомогою розвідувального безпілотника виявляють командний пункт російських окупантів. Після цього вони скеровують до ворожої цілі ударний БпЛА. В результаті дрон-камікадзе влітає у машину противника. На відео також можна побачити великий стовп диму на місці влучання.

Дрон-камікадзе прикордонників влучає у російський командний пункт: відео ДПСУ

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