Одещина зазнала масованої атаки: в області перебої зі світлом

Росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру на Одещині. У частині регіону спостерігаються перебої зі світлом.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Що відомо про ситуацію зі світлом

Через російську атаку на півночі області фіксуються перебої зі світлом.

Фахівці компанії "ДТЕК Одеські електромережі" вже стали до ліквідації наслідків ворожих влучань.

Енергетики роблять усе необхідне для заживлення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи ускладнюються через постійні оголошення повітряних тривог.

Зверніть увагу! Російська армія вже не вперше цілеспрямовано б'є по енергетичній системі регіону. Зокрема, у ніч проти 2 листопада ворог уже пошкодив енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області, а через подальші атаки 3 листопада проблеми з електроенергією виникали на півдні області.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада окупанти вдарили по Одесі. Одна людина загинула. Пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення. Також росіяни влучили у склад продовольчих продуктів, вже атакований ними раніше. На місці виникла масштабна пожежа.