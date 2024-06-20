Один у важкому стані: внаслідок атаки Росії на 2 енергооб'єкти поранено 7 працівників
Джерело:Міненерго
Російські військові вночі 20 червня вкотре вдарили по українській енергоінфраструктурі. Внаслідок атаки на два енергооб'єкти постраждали працівники.
Так, зазнали поранень 7 людей. Один з працівників у тяжкому стані.
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Росія атакувала енергооб'єкти: є поранені
Вночі окупанти завдали удару по низці об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, атакували у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій і Київській областях. Внаслідок обстрілу є руйнування та пошкодження обладнання.
Знеструмлювалися споживачі. Зокрема, у Вінницькій області вимикалися близько 218 тисяч абонентів у 427 населених пунктах, втім, на ранок усіх заживили. На Київщині внаслідок атаки на ранок залишаються знеструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах.
Під час атак на двох енергетичних об'єктах поранено 7 працівників. Один з них у тяжкому стані. З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні,
– повідомили в Міненерго.
Зауважимо, вранці у ДТЕК повідомляли, що агресор вдарив по теплоелектростанції. Є серйозні пошкодження обладнання. Постраждали троє енергетиків.