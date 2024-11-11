У російському Енгельсі звучить повітряна тривога: над містом здійнявся густий дим
В Енгельсі Саратовської області в небі помічені невідомі об’єкти. У місті звучить повітряна тривога, а над містом видно густий дим.
Місцевий аеропорт також тимчасово не працює. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації.
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Що загрожує Енгельсу
У Енгельсі розташований аеродром, де базуються російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-95.
Зранку у місті лунає повітряна тривога. У зв’язку з цим аеропорт "Гагарін" тимчасово зачинений. Російські ЗМІ також повідомляють, що у небі помічені невідомі об’єкти.
На опублікованих відео зокрема видно густий дим, ймовірно від вибуху.
Густий дим над Енгельсом: дивіться відео
Нагадаємо, у вересні у Енгельсі лунали потужні вибухи, зокрема біля аеродрому. Це була вже четверта атака на місто у цьому році.
Раніше у липні Енгельс атакували дрони, російська влада повідомляла, що їх успішно збили.