Росія знову атакувала газотранспортну систему "Суджа": об’єкт може бути знищено

Росія нещодавно повернула собі під контроль частину Курської області. Водночас там вже кілька разів били по газотранспортній системі "Суджа".

Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів. що Росія знову атакувала газовимірювальну станцію "Суджа". Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Там спалахнула пожежа

Внаслідок атаки на газовимірювальну станцію там спалахнула масштабна пожежа.

Це вже не перша така атака по станції. Раніше Росія звинувачувала у цьому, проте у Генштабі спростовували ці звинувачення.

У Генштабі зазначили, що Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Зокрема, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа".

Там пояснили, що влітку 2024 року станцію бомбардували керованими авіабомбами, а 18 березня росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Зокрема, Росія продовжує атакувати цю станцію та вже 21 березня ударила по ній з артилерії. Варто додати, що раніше війська Росії використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.