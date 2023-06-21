Атаки на штаб ГУР дійсно були: у розвідці привідкрили подробиці

У Головному управління розвідки підтвердили, що окупанти намагалися атакувати будівлю їхнього відомства. Водночас росіянам не вдалось досягнути поставлених цілей.

Наприкінці травня невідомі безпілотники атакували Москву, після чого президент Росії Владімір Путін заявив, що це нібито була помста України за удар по штабу ГУР в Києві. Разом з тим 21 червня речник розвідки запевнив, що загарбникам не вдавалось зупинити роботу структури ні на годину. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Київ".

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Атаки на будівлю ГУР

Як зазначив спікер, хоч підтвердити спроби обстрілів з боку Росії будівлі ГУР він може, однак розповісти про це усе-усе можна буде лише після повного розгрому ворога: "Загальна ситуація не змінилась. Якщо говорити про оприлюднення інформаційне, то ми обов'язково будемо розповідати більше після перемоги".

Але потрібно знати, що так – атаки були. Однак все-таки результату ні бажаного, ні озвученого російським смішним диктатором вони (окупанти – 24 Канал) не досягнули та не отримали. Робота Головного управління розвідки не зупинялась внаслідок ворожих дій ні на годину. Зокрема, так про фізичні приміщення ми також можемо говорити,

– сказав Юсов.

"Було щонайменше дві спроби"