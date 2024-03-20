Пошкоджені багатоповерхівка та виробничий цех: кадри пожежі в Харкові після обстрілу
Російські війська атакували Харків 20 березня. Найімовірніше, ворог застосував ракету Х-59. Відомо, що унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та виробничий цех. У мережі також опублікували фото наслідків атаки.
Кадри з місця подій опублікували у ДСНС та Обласній прокурорі Харкова. За даними поліції, унаслідок атаки постраждали четверо чоловіків.
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Зазначається, що Холодногірський район Харкова росіяни атакували близько 13:00. Пошкоджені багатоповерховий будинок та автомобіль, а також приміщення приватного підприємства.
"Постраждали чоловіки віком 66, 48, 38 та 47 років, їх доправили до лікарні", – ідеться у повідомленні правоохоронців.
Унаслідок атаки у Харкові спалахнула пожежа / Фото ДСНС
На місці прильоту оперативно працюють надзвичайники / Фото ДСНС
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання — довічне позбавлення волі.
Гасіння пожеж триває / Фото ДСНС
Під завалами все ще можуть бути люди
У ДСНС додали, що на місці удару по підприємству виявили тіло загиблої людини. Сталося загоряння на площі понад 2 тисячі квадратних метри.
У ДСНС повідомили, що відомо про п'ятьох постраждалих. Також наголошують, що під завалами можуть бути люди.
Наслідки атаки по Харкову / Фото прокуратури
Коротко про атаку
- Сьогодні, 20 березня, у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. У Харківській ОВА майже відразу повідомили, що російська армія вдарила по одному з районів міста.
- За даними начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, внаслідок удару Росії по Харкову загинули троє людей, ще п'ять – отримали поранення.