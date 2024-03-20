Пошкоджені багатоповерхівка та виробничий цех: кадри пожежі в Харкові після обстрілу

Російські війська атакували Харків 20 березня. Найімовірніше, ворог застосував ракету Х-59. Відомо, що унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та виробничий цех. У мережі також опублікували фото наслідків атаки.

Кадри з місця подій опублікували у ДСНС та Обласній прокурорі Харкова. За даними поліції, унаслідок атаки постраждали четверо чоловіків.

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Зазначається, що Холодногірський район Харкова росіяни атакували близько 13:00. Пошкоджені багатоповерховий будинок та автомобіль, а також приміщення приватного підприємства.

"Постраждали чоловіки віком 66, 48, 38 та 47 років, їх доправили до лікарні", – ідеться у повідомленні правоохоронців.



Унаслідок атаки у Харкові спалахнула пожежа / Фото ДСНС



На місці прильоту оперативно працюють надзвичайники / Фото ДСНС

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання — довічне позбавлення волі.



Гасіння пожеж триває / Фото ДСНС

Під завалами все ще можуть бути люди

У ДСНС додали, що на місці удару по підприємству виявили тіло загиблої людини. Сталося загоряння на площі понад 2 тисячі квадратних метри.

У ДСНС повідомили, що відомо про п'ятьох постраждалих. Також наголошують, що під завалами можуть бути люди.

Наслідки атаки по Харкову / Фото прокуратури

Коротко про атаку