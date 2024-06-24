Авто відкинуло просто у приміщення їдальні: наслідки прильоту КАБа у школу в Харкові
Вдень 23 червня російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами. Зокрема, КАБ влучив по приватній школі. Це вже не перший удар по цьому освітньому закладу.
Школу відремонтували після ударів у 2022 році, однак атака 23 червня була масштабнішою. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що заклад освіти зазнав значних руйнувань.
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"Дуже багато автівок людей, які живуть поруч, персоналу просто розбило. Одну з них вкинуло в приміщення їдальні на першому поверсі. Значні руйнування, значні втрати", – підкреслила вона.
Серйозні руйнування
Заступник директора з будівництва Сергій Згонник зазначив, що руйнування дуже серйозні. Повністю зруйновані їдальня, котельня, гараж, а також один блок у початковій школі.
24 лютого 2022 року я приїхав сюди на роботу і залишився тут. Я жив в школі 11 місяців. У нас 23 квітня 2022 року був прильот у той корпус старшої школи,
– сказав він.
Представники освітнього закладу поділилися, що вже сьогодні будуть розпочинати відновлення. Дуже багато дзвінків вони отримують від батьків, випускників з пропозиціями допомогти у цьому.
"Школа приватна, дуже відома у Харкові. У міській раді повідомили, що попри заборони вона все-таки працювала не дистанційно, а за партами. Хочу сказати, що комунальні заклади, міські, обласні, не працювали. Напевно, вона була однією з небагатьох, які працювали", – зазначила Черненко.
Випускний у школі вже відбувся. Уже тиждень щодня у Харкові в освітніх закладах, де є безпекові дозволи, проходять випускні. Саме у цей період вдарили по цій приватній школі.
У житловій багатоповерхівці навпроти навчального закладу теж дуже серйозні пошкодження. Зокрема, вікна, стіни, дах, споруди і автівки, які перебувають поруч. У Харківській міськраді повідомили, що комунальні служби вже почали допомогу цим житловим будинкам.
"Чекаємо, зокрема, появи з літа ще кількох підземних навчальних закладів в різних районах Харкова, які анонсували в мерії. Нагадаю, один працює. Це з нуля збудований. Працює метрошкола. Чекаємо, що до вересня буде ще кілька шкіл, де зможуть вчитися діти саме під землею в безпеці", – додала кореспондентка.
Атака на Харків 23 червня: головне
- Російські загарбники вдень 23 червня завдала ударів по Харкову КАБами. Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 11 людей віком від 15 до 63 років. Загинув 73-річний чоловік. У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що станом на 19:35 кількість травмованих у Харкові зросла до 12.
- У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка – вона зазнала травми легкого ступеня.
- У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор, внаслідок чого 2 будинки зруйновано. Також приліт був і в Київському районі, у промислову зону.