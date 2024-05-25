Ворог влучив в "Епіцентр" у Харкові: кількість людей у будівлі рахуватимуть по відео з камер

Росіяни вдень 25 травня завдали цинічного удару по "Епіцентру" в Харкові. Попередньо, під час атаки в гіпермаркеті було близько 200 людей.

Однак точну кількість людей, яка перебувала у торговому центрі "Епіцентр" у Харкові на момент обстрілу Росією, будуть визначати за допомогою записів з відеокамер. Про це в етері телемарафону розповів речник Харківської міської прокуратури Дмитро Чубенко.

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Десятки заяв від родичів

Як повідомив речник прокуратури, в торговий центр, який знаходиться на Салтівці, було влучання УМПБ Д-30. Дмитро Чубенко зауважив, що радше за все кількість загиблих та постраждалих через черговий воєнний злочин російських загарбників буде збільшуватися й надалі. Тому, відповідні служби вже готуються до серйозних наслідків.

Станом на цю хвилину прокурори вилучили сервери з камер спостереження у торгівельному центрі. Такі дії зумовлені потребою дізнатися, скільки ж людей було всередині на момент влучання авіаційного боєприпасу. За його словами, наразі правоохоронці отримали вже щонайменше десять заяв від родичів людей, які були всередині.

Поки що таких осіб вважають зниклими безвісти.

Важливо, що ці сервери з відеокамер допоможуть підрахувати, скільки людей було всередині, бо через сильну пожежу тіла можуть бути сильно понівечені або від них взагалі нічого не залишиться. Наявність відео буде підтвердженням, що людина була там,

– наголосив Чубенко.

Подробиці про ворожий удар: коротко

Близько 16:06 у Харкові пролунав вибух. За кілька хвилин голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання по цивільній торгівельній інфраструктурі. Як виявилося, окупанти цілеспрямовано вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив, що окупанти вдарили 2 КАБами по будівельному гіпермаркету. Вже невдовзі стало відомо про 2 загиблих.

У торгівельному центрі загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині. Через це виник сильний їдкий дим, який укутав весь величезний торгівельний центр.