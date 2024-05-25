2 прильоти одночасно: в мережі опублікували момент влучання в "Епіцентр" в Харкові

Російські військові 25 травня завдали удару авіабомбами по "Епіцентру" в Харкові. Момент влучання в гіпермаркет потрапив на відео.

Ворог вдарив по "Епіцентру" вдень 25 травня, близько о 16:02. За попередньою інформацією, окупанти завдали удару авіабомбами УМПБ Д-30.

До теми "Жахливий спланований терористичний удар": "Епіцентр" підтвердив атаку на свій гіпермаркет

Момент влучання в "Епіцентр"

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ворог вдарив авіабомбами по Київському району Харкова. Під прицілом окупантів опинився будівельний гіпермаркет "Епіцентр", в якому перебувало понад 200 людей.

Момент влучання ворожих авіабомб зафіксували камери спостереження. Так, на них видно один приліт по будівлі "Епіцентру", й за лічені секунди – другий. Після цього спалахнула масштабна пожежа.

Момент влучання в "Епіцентр" у Харкові: дивіться відео

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, відкрито кримінальне провадження. Наразі слідчі та правоохоронці фіксують усі наслідки жорстокого обстрілу.

Удар по "Епіцентру" в Харкові: головне

Ігор Терехов спочатку повідомив, що вибух пролунав у спальному районі Харкова. Згодом він додав, що під прицілом ворога опинився будівельний гіпермаркет.

Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих, 35 поранених та чимало безвісти зниклих людей. Відомо, що жертви російського удару – співробітники "Епіцентру". Частина працівників й досі не виходить на зв'язок.

Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар ворога. Він засудив дії росіян, назвавши це "проявом російського божевілля". Він закликав світ надати більше систем ППО, щоб захистити життя українців. "Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими", – наголосив Зеленський.

Наразі пожежу в "Епіцентрі" вдалося локалізувати. Втім, рятувальники продовжують ліквідовувати загоряння, адже вогонь охопив увесь ТЦ, площа якого сягає 13 тисяч квадратних метрів.

Олег Синєгубов повідомив, що відреагувати на тривогу встигли не всі. Частина відвідувачів була в будівлі гіпермаркету, коли ворог завдав удару авіабомбами.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять.