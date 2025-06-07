Атака з 3 видів озброєння: наслідки найжахливішого обстрілу Харкова від початку війни
- Харків зазнав наймасштабнішої російської атаки з початку війни, в місті пролунало 55 вибухів, окупанти атакували 3 видами озброєння.
- Росіяни вдарили по цивільних об'єктах, зокрема багатоповерхівках, де виникла пожежа, що знищила понад 10 квартир, і було пошкоджено 20 будинків.
- Російські пропагандисти заявляють, що Україна самостійно вдарила по Харкову, тоді як комунальні служби працюють над усуненням наслідків.
Сьогодні Харків пережив наймасштабнішу російську атаку з початку повномасштабного вторгнення. У місті прогриміло понад 55 вибухів, окупанти використали 3 види озброєння.
Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що відомо про 3 загиблих та 21 поранену людину. Окупанти били по цивільному сектору та багатоповерхівках.
Дивіться також Внаслідок атаки на Дніпро є постраждалі: пошкоджені інфраструктура, підприємство, заклад освіти
Наслідки найжахливішого обстрілу Харкова від початку війни
За словами кореспондентки, протягом 2 годин до 5 ранку вибухи лунали один за одним в проміжку кількох хвилин. Фактично все місто вночі не спало. 21 людина звернулась до медиків за допомогою через стрес та поранення.
Одне влучання було у приватний сектор, інше – у верхні поверхи багатоповерхівки. Там виникла масштабна пожежа, яка знищила понад 10 квартир.
На жаль, маємо 3 жертви. Одна людина загинула в Київському районі в приватному секторі від влучання БпЛА, ще 2 – в Основ'янському на верхніх поверхах багатоповерхівки від "Герань-2",
– сказала вона.
Одна із загиблих – жінка, обгоріле тіло якої дістали з-під завалів. Її особу встановлюватимуть за допомогою ДНК. Ще одну жінку вдалось ідентифікувати завдяки тату.
На щастя, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів, її рятувальники знайшли після 3 годин перебування там. Поруч з нею була мама, яка дивом не постраждала. спершу вона самостійно намагалась загасити пожежу та витягнути доньку з-під плити.
За ці дві години ворог використав 3 типи озброєння: запустив понад 50 безпілотників "Герань-2", атакував місто 4 КАБами та ракетою, тип якої встановлюють. Внаслідок атаки 20 будинків у місті серйозно пошкоджені, у трьох з них – не просто вікна, а конструктиви.
Прокинулись одразу, як почули вибух, бо все повилітало. Ми фізично прокинулись, бо летіли уламки. Одразу вибігли, побачили пожежу. В цей момент ще не було рятувальників та пожежників. Люди кричали. Однак ми із сусідами зібрались і навіть знайшли прапор,
– повідомили мешканці пошкодженого будинку.
Черненко додала, що комунальні служби продовжують розбирати завали, а експерти – точно встановлювати кількість зброї, яку застосувала країна-агресорка. Тим часом російські пропагандисти цинічно заявляють, що Україна самостійно вдарила по цивільних будинках Харкова.