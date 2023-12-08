Удар по Харкову ракетами та атака "Шахедами": хронологія 653 дня війни

Українські захисники дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту. Водночас Росія продовжує атакувати мирні українські міста.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії уже 653 дні. про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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