Удар по Харкову ракетами та атака "Шахедами": хронологія 653 дня війни
Українські захисники дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту. Водночас Росія продовжує атакувати мирні українські міста.
Україна протистоїть повномасштабній російській агресії уже 653 дні. про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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З 24 лютого 2022 року Росія втратила: Москва кидає російських солдатів у штурми по всій лінії фронту. В Інституті вивчення війни зазначають, що це призводить до шалених втрат у ворога. Так, лише за листопад місяць окупанти втратили на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках майже 11 тисяч солдатів загиблими та пораненими. Значно більші ворожі втрати на Авдіївському напрямку, де вищий темп бойових дій. У Києві 8 грудня пролунали вибухи, там працює протиповітряна оборона. Столиця опинилась під прицілом ворога. Інформація уточнюється. На Півдні та на Сході є загроза ракетного удару. Там пролунав сигнал сповіщення про небезпеку. У Повітряних силах повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попередили про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти". США мають можливість надавати всю необхідну допомогу Україні протягом кількох наступних тижнів. Однак гарантій з приводу майбутніх постачань наразі дати не можуть. Про це розповів координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що рішення щодо допомоги Україні наразі залежить від Конгресу Ворог уночі "традиційно" запустив по нашій країні чергову партію ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, наскільки добре вдалося впоратися із ними протиповітряній обороні. Усього над різними регіонами збили 5 БпЛА. Окупанти близько 4 ранку завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах. Одній людині надали медичну допомогу на місці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами. Його госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний.
Оновлена статистика втрат ворога
Росія зазнає суттєвих втрат
У Києві працює ППО
У частині областей та у Києві тривога
Кірбі висловився про те, чи можуть США допомагати Україні найближчими тижнями
Ворог вночі запускав "Шахеди"
Росія вдарила по Харкову
З 24 лютого 2022 року Росія втратила:
Москва кидає російських солдатів у штурми по всій лінії фронту. В Інституті вивчення війни зазначають, що це призводить до шалених втрат у ворога.
Так, лише за листопад місяць окупанти втратили на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках майже 11 тисяч солдатів загиблими та пораненими. Значно більші ворожі втрати на Авдіївському напрямку, де вищий темп бойових дій.
У Києві 8 грудня пролунали вибухи, там працює протиповітряна оборона. Столиця опинилась під прицілом ворога.
Інформація уточнюється.
На Півдні та на Сході є загроза ракетного удару. Там пролунав сигнал сповіщення про небезпеку.
У Повітряних силах повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попередили про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти".
США мають можливість надавати всю необхідну допомогу Україні протягом кількох наступних тижнів. Однак гарантій з приводу майбутніх постачань наразі дати не можуть.
Про це розповів координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що рішення щодо допомоги Україні наразі залежить від Конгресу
Ворог уночі "традиційно" запустив по нашій країні чергову партію ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, наскільки добре вдалося впоратися із ними протиповітряній обороні.
Усього над різними регіонами збили 5 БпЛА.
Окупанти близько 4 ранку завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах.
Одній людині надали медичну допомогу на місці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами. Його госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний.