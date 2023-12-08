Удар по Харкову ракетами та атака "Шахедами": хронологія 653 дня війни

8 грудня 2023, 07:06
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Українські захисники дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту. Водночас Росія продовжує атакувати мирні українські міста.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії уже 653 дні. про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:11, 08 грудня

Оновлена статистика втрат ворога

З 24 лютого 2022 року Росія втратила:

  • особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,
  • танків ‒ 5626 (+8)
  • бойових броньованих машин – 10508 (+26) ,
  • артилерійських систем – 8057 (+12)
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засоби ППО – 605 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
  • крилаті ракети – 1571 (+0),
  • кораблі /катери – 22 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30)
  • спеціальна техніка – 1159 (+3)
08:10, 08 грудня

Росія зазнає суттєвих втрат

Москва кидає російських солдатів у штурми по всій лінії фронту. В Інституті вивчення війни зазначають, що це призводить до шалених втрат у ворога.

Так, лише за листопад місяць окупанти втратили на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках майже 11 тисяч солдатів загиблими та пораненими. Значно більші ворожі втрати на Авдіївському напрямку, де вищий темп бойових дій.

08:09, 08 грудня

У Києві працює ППО

У Києві 8 грудня пролунали вибухи, там працює протиповітряна оборона. Столиця опинилась під прицілом ворога.

Інформація уточнюється.

06:56, 08 грудня

У частині областей та у Києві тривога

На Півдні та на Сході є загроза ракетного удару. Там пролунав сигнал сповіщення про небезпеку.

У Повітряних силах повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попередили про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти".

06:35, 08 грудня

Кірбі висловився про те, чи можуть США допомагати Україні найближчими тижнями

США мають можливість надавати всю необхідну допомогу Україні протягом кількох наступних тижнів. Однак гарантій з приводу майбутніх постачань наразі дати не можуть.

Про це розповів координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що рішення щодо допомоги Україні наразі залежить від Конгресу

06:32, 08 грудня

Ворог вночі запускав "Шахеди"

Ворог уночі "традиційно" запустив по нашій країні чергову партію ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, наскільки добре вдалося впоратися із ними протиповітряній обороні.

Усього над різними регіонами збили 5 БпЛА.

06:30, 08 грудня

Росія вдарила по Харкову

Окупанти близько 4 ранку завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах.

Одній людині надали медичну допомогу на місці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами. Його госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний.

Автор: Вікторія Кульженко