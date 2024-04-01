Окупанти вночі влучили в пожежний підрозділ на Харківщині: там були 6 рятувальників
Джерело:ДСНС
Російська окупаційна армія вкотре завдала ударів по Харківщині. Так, в ніч на 1 квітня під ударом ворога опинився пожежно-рятувальний підрозділ.
Раніше, 27 березня вперше з 2022 року для атаки по Харкову ворог використав керовані боєприпаси великого калібру. Також це перший випадок удару УМПБ Д-30 по місту.
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Наслідки атаки ворога
В ДСНС України розповіли, що вночі 1 квітня ворог ударив по населеному пункту, що межує з країною-агресоркою.
Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі,
– повідомили в ДСНС.
Також відомо, що на чергуванні перебувало 6 рятувальників. На щастя ніхто з них не постраждав.
Пожежний підрозділ на Харківщині був під ударом окупантів / Фото ДСНС
Окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині / Фото ДСНС
Наслідки удару по пожежному підрозділу в Харківській області / Фото ДСНС
"Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", – резюмували в ДСНС.
Росіяни 1 квітня знову атакували "Шахедами"
- У ніч проти 1 квітня ворог вкотре атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед".
- Як повідомили зранку у Генштабі ЗСУ, вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони 2 ударних БпЛА було знищено.
- Варто зауважити, що ворог не полишає терору прифронтових територій. Зокрема, лише протягом минулої доби у Сумській області пролунало 157 вибухів.
- Харківщина також потерпає від постійних обстрілів. Так, увечері 31 березня окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі.