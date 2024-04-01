Окупанти вночі влучили в пожежний підрозділ на Харківщині: там були 6 рятувальників

1 квітня 2024, 08:38
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Джерело:

ДСНС

Російська окупаційна армія вкотре завдала ударів по Харківщині. Так, в ніч на 1 квітня під ударом ворога опинився пожежно-рятувальний підрозділ.

Раніше, 27 березня вперше з 2022 року для атаки по Харкову ворог використав керовані боєприпаси великого калібру. Також це перший випадок удару УМПБ Д-30 по місту.

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Наслідки атаки ворога 

В ДСНС України розповіли, що вночі 1 квітня ворог ударив по населеному пункту, що межує з країною-агресоркою.

Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі,
– повідомили в ДСНС.

Також відомо, що на чергуванні перебувало 6 рятувальників. На щастя ніхто з них не постраждав.


Пожежний підрозділ на Харківщині був під ударом окупантів / Фото ДСНС


Окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині / Фото ДСНС


Наслідки удару по пожежному підрозділу в Харківській області / Фото ДСНС

"Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", – резюмували в ДСНС.

Росіяни 1 квітня знову атакували "Шахедами"

  • У ніч проти 1 квітня ворог вкотре атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". 
  • Як повідомили зранку у Генштабі ЗСУ, вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони 2 ударних БпЛА було знищено.
  • Варто зауважити, що ворог не полишає терору прифронтових територій. Зокрема, лише протягом минулої доби у Сумській області пролунало 157 вибухів. 
  • Харківщина також потерпає від постійних обстрілів. Так, увечері 31 березня окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі

Автор: Ірина Марціяш