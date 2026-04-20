Росія вдарила дроном по будинку на Харківщині: які наслідки та чи є постраждалі
- У ніч на 20 квітня російські військові вдарили безпілотником по житловій будівлі на Харківщині.
- Ворог атакував селище Великий Бурлук, постраждали 3 людини.
Російські військові вкотре вчинили воєнний злочин. У ніч на 20 квітня окупанти вдарили безпілотником по житловій будівлі на Харківщині.
Ворог вдарив дроном по селищу Великий Бурлук. Про це повідомили в ДСНС.
Що відомо про російський удар по Харківщині?
У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки на Великий Бурлук, в одному з будинків виникла масштабна пожежа на площі 200 квадратних метрів.
Рятувальники працювали у надскладних умовах, з постійною загрозою нових російських ударів, а медики вже надали усю необхідну допомогу.
У прокуратурі повідомили, що близько 00:30 20 квітня росіяни атакували Харківську область БпЛА. У Великий Бурлук прилетіло 2 безпілотники.
Внаслідок російського удару по селищу постраждали 3 людей: 55-річний чоловік, а також жінки 88 та 80 років.
Наслідки російської атаки по Харківщині / Фото ДСНС та прокуратури
Пізно ввечері 19 квітня ворог атакував село Берестовенька. У прокуратурі підтвердили, що Росія запустила 10 БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено приміщення агрофірми та житлові будинки, а також постраждали 2 жінки віком 39 та 78 років.
За попередніми даними, по вказаних населених пунктах російська армія застосувала БпЛА типу "Герань-2",
– зазначили у прокуратурі.
