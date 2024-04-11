Велике диво, що не була там, – мешканці Липців на Харківщині про трагічні прильоти по магазинах

Вдень 10 квітня російські окупанти атакували село Липці Харківської області. Керовані авіабомби ворог випустив по центру населеного пункту. Руйнувань зазнали магазини та аптеки.

Внаслідок обстрілу загинули дві продавчині, 42 та 59 років, а також 14-річна дівчина. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що також є поранені.

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Зокрема, був поранений 16-річний хлопець. За даними Харківської ОВА, станом на сьогодні він перебуває у дуже важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати підлітка.

Удари по Харківщині

У Липцях було кілька великих пожеж. Речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко повідомив, що площа пожежі склала 500 квадратних метрів.

Мешканка Липців Світлана на момент атаки перебувала у в іншому населеному пункті. Довгий час вона працювала у сусідньому магазинчику, тому вона добре знала загиблих продавчинь. Анна Черненко зазначила, що для жінки велике диво, що вона не була там.

Ми були у Слобожанському, збирались їхати звідти. Буквально 10 хвилин до прильоту пішла викопати смородину. Це нас врятувало з чоловіком. Ми чули ці прильоти. Якби не пішла копати смородину, нас би, напевно, не було,

– сказала Світлана.

Також 10 квітня ворог ударив по Малій Данилівці Харківського району. Там серйозні руйнування, була пожежа у гуртожитку навчального закладу.

Крім того, росіяни завдали кількох ударів по Вовчанську. Приблизно опівдні ворог вдарив з БпЛА, скинув вибухівку на цивільний автобус, який проїжджав. Через кілька годин окупанти вдарили по місцевій лікарні з авіації. Від будівлі не залишилося нічого.

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