Велике диво, що не була там, – мешканці Липців на Харківщині про трагічні прильоти по магазинах
Вдень 10 квітня російські окупанти атакували село Липці Харківської області. Керовані авіабомби ворог випустив по центру населеного пункту. Руйнувань зазнали магазини та аптеки.
Внаслідок обстрілу загинули дві продавчині, 42 та 59 років, а також 14-річна дівчина. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що також є поранені.
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Зокрема, був поранений 16-річний хлопець. За даними Харківської ОВА, станом на сьогодні він перебуває у дуже важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати підлітка.
Удари по Харківщині
У Липцях було кілька великих пожеж. Речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко повідомив, що площа пожежі склала 500 квадратних метрів.
Мешканка Липців Світлана на момент атаки перебувала у в іншому населеному пункті. Довгий час вона працювала у сусідньому магазинчику, тому вона добре знала загиблих продавчинь. Анна Черненко зазначила, що для жінки велике диво, що вона не була там.
Ми були у Слобожанському, збирались їхати звідти. Буквально 10 хвилин до прильоту пішла викопати смородину. Це нас врятувало з чоловіком. Ми чули ці прильоти. Якби не пішла копати смородину, нас би, напевно, не було,
– сказала Світлана.
Також 10 квітня ворог ударив по Малій Данилівці Харківського району. Там серйозні руйнування, була пожежа у гуртожитку навчального закладу.
Крім того, росіяни завдали кількох ударів по Вовчанську. Приблизно опівдні ворог вдарив з БпЛА, скинув вибухівку на цивільний автобус, який проїжджав. Через кілька годин окупанти вдарили по місцевій лікарні з авіації. Від будівлі не залишилося нічого.
Атаки на Харківщину: останні новини
- Вечері 10 квітня повідомили про вибух у Харківській області. Повітряну тривогу в області оголосили о 18:16. Менше, ніж через 20 хвилин повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині. О 18:38 повідомили про вибух в області.
- Вдень 10 квітня Росія вже завдавала удару по Харківській області. Зокрема, під атакою ворога опинився Вовчанськ, де окупанти випустили дві керовані авіабомби. Було поранено двох цивільних 54-річних чоловіків. Один із них – технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни. Обох постраждалих госпіталізували.
- Також приблизно о 14 годині відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району.
- Щонайменше 10 вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Під ударом ворога опинилась критична інфраструктура міста. Наразі в Харківській області запровадили графіки аварійних відключень світла.