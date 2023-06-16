Б'ють підступно: Хлань повідомив деталі терористичного обстрілу Херсона

Росія вдень 16 червня атакувала Херсон. Через обстріли було поранено 23 людини, троє з них – діти. Інтенсивність обстрілів зросла приблизно у 5 разів.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів 24 Каналу деталі атаки на Херсон. Він наголосив, що це черговий терористичний акт з боку Росії.

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Окупанти збільшили обстріли Херсона

Сергій Хлань зазначив, що загарбники обстріляли Таврійський мікрорайон – один з найбільш густонаселених у місті. Також атакували центр міста та Корабельний район.

У Таврійському мікрорайоні один зі снарядів прилетів на зупинку. За словами депутата, боєприпас потрапив у дерево, а воно вже завдавало поранень херсонцям, які перебували на зупинці.

Це черговий терористичний акт росіян. Херсон ще не оговтався від наслідків затоплення, яке відбулося після підриву Каховської ГЕС,

– підкреслив він.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція Херсонської області повідомила, що за фактом чергового масованого обстрілу Херсона розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Тривають невідкладні слідчі дії.

"Травми отримали загалом 23 людини. Серед поранених троє дітей – 15-річний хлопець, 16-річна дівчина та ще одна дівчина, якій завтра має виповнитися 11 років. Всім надається медична допомога. Пошкоджено кілька будинків та інших елементів інфраструктури, внаслідок пожежі фактично знищено автомобіль", – мовиться у дописі.

Наслідки обстрілу Херсона / фото: Поліція Херсонської області

Росія атакувала Херсон та область