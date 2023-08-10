Хмельниччина вночі була під прицілом ворога: в області спрацювала ППО
10 серпня 2023, 09:22Читать новость на русском
Джерело:Хмельницька ОВА
У ніч проти 10 серпня ворожі цілі намагалися атакувати Хмельниччину. У регіоні працювала ППО.
Чи є влучання або падіння уламків ворожих цілей – невідомо. Однак місцева влада подякувала силам ППО за якісну роботу.
Важливо Рівненщину вночі атакували безпілотники: зруйнована нафтобаза
Вибухи на Хмельниччині
Як розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була під прицілом ворога. Було чути вибухи в області.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Це працювали сили ППО. Вкотре дякую їм за якісну роботу!
– наголосив Тюрін.
Масована атака України 10 серпня: що відомо
- У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 по 4:00.
- Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
- Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв – немає. Зараз на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Також задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області. Хімічний та радіаційний фон у нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде.
- Окрім цього, ворог вкотре атакував Київську область БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. В області працювала ППО. Фактів влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. За попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.
- До речі, також вночі агресор поцілив по трьох громадах Нікопольського району – Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській. Бив з важкої артилерії. Пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники продовжують обстеження територій. Уточнюють наслідки атак.