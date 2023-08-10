Хмельниччина вночі була під прицілом ворога: в області спрацювала ППО

У ніч проти 10 серпня ворожі цілі намагалися атакувати Хмельниччину. У регіоні працювала ППО.

Чи є влучання або падіння уламків ворожих цілей – невідомо. Однак місцева влада подякувала силам ППО за якісну роботу.

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Вибухи на Хмельниччині

Як розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була під прицілом ворога. Було чути вибухи в області.

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Це працювали сили ППО. Вкотре дякую їм за якісну роботу!

– наголосив Тюрін.

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