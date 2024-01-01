На Хмельниччині під час атаки поранення хребта отримала дитина
Ворог вкотре спрямовував ударні дрони на Хмельницьку область. Внаслідок обстрілу дитина зазнала поранень.
Ввечері 31 грудня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждала одна дитина.
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Сталось займання
Дитина зазнала поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта. Її госпіталізували в лікарню для того, аби надати необхідну допомогу. Лікарі спрацювали оперативно.
Директорка Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Людмила Гнатюк розповіла Суспільному, що її життю нічого не загрожує. Проте наразі дитина перебуває під наглядом травматологів і неврологів, тобто її стан постійно моніторять та контролюють.
Також сталося займання приватного гаража. Його оперативно ліквідували. вночі проти 1 січня Росія вдалась до наймасованішої атаки "Шахедами". Ворог запустив 122 дрони по Україні. Зокрема, 87 збили сили ППО. Влучання були на Одещині, у Дніпрі та у Львові.
Відомо про одного загиблого у Одеській області. Внаслідок обстрілу загинув підліток, якому було всього 15.
Хмельницька область останнім часом стала однією із пріоритетних цілей Росії. Країна-агресорка майже кожного дня запускає дрони-камікадзе, які тримають курс на Хмельницьку область. Засоби протиповітряної оборони майже завжди повністю збивають ворожі цілі.
"Шахеди" збивали у кількох регіонах
- Росія вночі проти 1 січня масовано атакували Україну. Ворог запустив понад сотню "Шахедів", частину з яких збили сили протиповітряної оборони. Тривогу у Одеській області оголосили пізно ввечері 31 грудня 2023 року. Вона тривала декілька годин. Приблизно о 1 ночі повідомили про перші вибухи. Трохи згодом у Одеській обласній військовій адміністрації розповіли деталі атаки. внаслідок атаки загинув підліток.
- Під прицілом ворога опинилась також і Дніпропетровщина. У обласній військовій адміністрації розповіли, що там оборонці неба знищили 5 дронів-камікадзе. Водночас ворог вдарив по одному із підприємств Дніпра.
- Цього разу дрони долетіли аж до Заходу. У Львові є два влучання у будівлі, які є об'єктами національної пам'яті. Відомо, що спочатку пролунали вибухи, а потім надійшла інформація про пожежу у музеї Шухевича у Білогорщі. Львів атакували 4 дрони-камікадзе. Їх усі знищили.