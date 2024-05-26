Вранці Росія знову атакувала Хмельниччину: відпрацювала ППО

Вранці 26 травня на Хмельниччині знову пролунав вибух. Ворог вкотре атакував область. Відпрацювала ППО.

Деталі ранкової атаки російських загарбників розповів голова ОВА. Сказав, чи є руйнування та постраждалі, передає 24 Канал.

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На Хмельниччині вранці працювала ППО

Сергій Тюрін розповів, що сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, окупанти знову атакували область. Внаслідок цього в одному з районів було чутно вибух.

Працювали сили ППО. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Дякую нашим ЗСУ за захист неба над Хмельниччиною!

– підкреслив очільник ОВА.

Які наслідки нічної атаки на Хмельниччину

Зауважимо, що вночі 26 травня окупанти атакували Хмельниччину дронами й ракетами.

Тюрін розповів, що під час повітряної тривоги межах області сили ППО збили 6 безпілотників й 1 ракету.

Через російську атаку в одному з міст від електроенергії було відключено 3 тисячі абонентів. Втім, на ранок усі споживачі вже підключені до енергомережі.

"Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила", – зазначив голова Хмельницької ОВА.

Черговий вибух на Хмельниччині прогримів під час тривоги близько 10:31. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали, що прямує швидкісна ціль.