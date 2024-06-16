Моряки українського суховантажу, по якому вдарили єменські хусити, залишили судно

У четвер, 13 червня, єменські хусити атакували український корабель в Аденській затоці. Екіпаж Verbena подав сигнал лиха і попередив, що залишає судно.

Відповідне повідомлення опублікувало Центральне командування США. Там зазначили, що зловмисна та безрозсудна поведінка хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці.

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Моряки покинули судно

Єменські хусити 13 червня двома ракетними ударами атакували український суховантаж Verbena, який експлуатував польський перевізник під прапором Палау. Вже у суботу, 15 червня, стало відомо, що екіпаж подав сигнал лиха, вказавши, що вони покидають корабель.

Екіпаж покинув судно через безперервні пожежі та нездатність їх контролювати,

– йдеться у повідомленні Центркому.

Повідомляється, що морякам надав допомогу балкер Anna Meta – він транспортує їх у безпечне місце. Іранський фрегат IRIN Jamaran, який був всього у 8 морських милях (майже 13 кілометрів) від судна Verbena та не відповів на сигнал лиха.

Що відомо про атаку на судно

Повідомлялося, що українське судно, призначене для наволочних вантажів, перевозило будівельні матеріали з дерева та прямувало до Італії.

Внаслідок ракетного удару на борту корабля спалахнула пожежа, в результаті якої судно було пошкоджено, а один моряк отримав серйозні поранення. Постраждалого оперативно евакуювали американським літаком на військовий корабель партнерів, що перебував поряд. Йому вже надали необхідну медичну допомогу.

У США зазначили, що продовжуватимуть співпрацю з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та послабити їхній військовий потенціал.