Байден доручав армії США допомогти Ізраїлю відбити іранську атаку

Ввечері 1 жовтня Іран атакував Ізраїль ракетами. Перші обличчя Сполучених Штатів уважно спостерігали за ситуацією.

Про це розповів представник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт у соцмережі Х. Ба більше, військовим США наказали допомогти Ізраїлю у відбитті атаки.

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Реакція США на удар Ірану по Ізраїлі

Так, Саветт зазначив, що Джо Байден та Камала Гарріс спостерігали за атакою Ірану на Ізраїль із ситуаційної кімнати Білого дому. Вони регулярно отримували оновлення від своєї команди національної безпеки.

Джо Байден наказав військовим США допомогти Ізраїлю в обороні від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль,

— розповів представник Білого дому.

Незадовго до цього міністр оборони США Остін заявляв про "серйозні наслідки" для Ірану у випадку, якщо той вирішить почати прямий військовий напад на Ізраїль.

ЦАХАЛ вже анонсував відповідь на удар Ірану. Там заявили, що її відчує "весь Близький Схід". Іран вже повідомив про закриття повітряного простору.

До слова, Володимир Зеленський неодноразово дорікав партнерам у нерішучості. Він зазначав, що НАТО збиває іранські ракети і дрони над Ізраїлем, який не є членом Альянсу, а над Україною – відмовляється. Президент зазначав, що наразі збиттям російських "Шахедів" відзначилася лише Білорусь.