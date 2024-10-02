Святе місце не тільки для юдеїв, але і для мусульман: кадри атаки на старе місто Єрусалима

Ввечері 1 жовтня Іран атакував Ізраїль ракетами. Під ударом, зокрема, опинилося старе місто Єрусалима.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала необроблене відео атаки на цей район міста. Зазначимо, що цей удар став відповіддю на вбивство верхівки "Хезболли", включно з лідером угруповання Хасаном Насраллою.

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Атака на старе місто Єрусалима

Дивіться, як іранські ракети падають над Старим містом в Єрусалимі, священним місцем для мусульман, християн і євреїв,

– написали у ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії додали, що ціль іранського режиму – це усі.

Момент атаки Ірану на старе місто Єрусалима: дивіться відео

Довідково! Старе місто Єрусалима – район у Єрусалимі площею близько 1 кілометр квадратний. Він поділяється на чотири квартали, уявні межі яких були впорядковані тільки у 19 столітті: Мусульманський квартал, Християнський квартал, Єврейський квартал та Вірменський квартал. У Старому місті розташовуються ряд святих місць для християн, мусульман та юдеїв.

Зазначимо, що у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль перехопив "значну кількість" ракет, які пустив Іран. Усього в небі країни зафіксували 180 ворожих цілей. Окрім цього, за дорученням Байдена, армія США допомагала ізраїльським військовим відбивати атаку.

Відомо, що влучання зафіксовано у Тель-Авіві, а також у Дімоні, Набатімі, Горі, Ход-Хашароні, Беер-Шеві та Рішон-Леціоні.