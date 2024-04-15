Іран завдав удару по Ізраїлю: Байден вперше прокоментував ситуацію

Збройні сили Ірану нещодавно завдали удару по Ізраїлю. Президент США Джо Байден вперше відреагував на цю ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран здійснив масштабний удар по території Ізраїлю. Іранські збройні сили використовували безпілотники та ракети.

Дивіться також "Ми божевільніші, ніж ви думаєте ": Іран атакою на Ізраїль показав готовність до війни, – FT

Байден вперше відреагував на удар Ірану по Ізраїлю

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше публічно відреагував на удар Ірану на Ізраїль минулих вихідних. Він заявив, що він як і раніше зосереджений на безпеці Ізраїлю та досягненні угоди про припинення вогню.

Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і запобіжить поширенню конфлікту за межі того, що вже є,

– сказав Байден у Білому домі.

Президент США зробив ці коментарі під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мохаммеда Шиа аль-Судані.

При цьому Байден додав, що Сполучені Штати віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.

"Партнерство між Іраком і Сполученими Штатами має вирішальне значення", – підкреслив американський лідер.

Скільки цілей збили військові США під час атаки Ірану на Ізраїль