Не пробачає нікому: чому Ізраїль не відповідає Ірану на терористичну атаку

Після атаки, яку вчинив Іран по території Ізраїлю, Беньямін Нетаньягу має жорстко відповісти. Проте позиція США доволі стримана щодо можливої ескалації конфлікту.

Керівництво Ізраїля після розмови з Джозефом Байденом вирішило не відповідати негайно та розмірковує над тим, яким буде його відсіч Ірану. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що глава Пентагону Ллойд Остін попередив Єрусалим про необхідність повідомити Вашингтон про свої плани щодо відповіді Тегерану.

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Напрацьовується консолідована позиція

Це свідчить про те, що зараз активізувалися розвідки та спецслужби Великої Британії та США, а також інших країн. Вони мають на меті докласти усіх зусиль, щоб не розпочалась велика кровопролитна війна на Близькому Сході. Усі сторони мають чітко розуміти, що роблять інші, для того, щоб не погіршити ситуацію.

Саме тому розмови про відтермінування відповіді Ірану – це не прояв слабкості з боку США та Ізраїлю. Це прояв того, що напрацьовується консолідована позиція, щоб не допустити великої війни,

– наголосив політолог.

Водночас якщо хтось вважає, що Ізраїль проігнорує терористичну атаку Ірану та його проксі, то він помиляється.

"Ізраїль таких вчинків не пробачає нікому. Тому його відповідь буде і технологічною, і блискавичною. Питання в тому, коли: чи сьогодні, чи завтра, чи за місяць, чи за рік", – припустив Олексій Буряченко.

Що відомо про можливу відповідь Ізраїлю на атаку Ірану