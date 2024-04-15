Не пробачає нікому: чому Ізраїль не відповідає Ірану на терористичну атаку
Після атаки, яку вчинив Іран по території Ізраїлю, Беньямін Нетаньягу має жорстко відповісти. Проте позиція США доволі стримана щодо можливої ескалації конфлікту.
Керівництво Ізраїля після розмови з Джозефом Байденом вирішило не відповідати негайно та розмірковує над тим, яким буде його відсіч Ірану. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що глава Пентагону Ллойд Остін попередив Єрусалим про необхідність повідомити Вашингтон про свої плани щодо відповіді Тегерану.
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Напрацьовується консолідована позиція
Це свідчить про те, що зараз активізувалися розвідки та спецслужби Великої Британії та США, а також інших країн. Вони мають на меті докласти усіх зусиль, щоб не розпочалась велика кровопролитна війна на Близькому Сході. Усі сторони мають чітко розуміти, що роблять інші, для того, щоб не погіршити ситуацію.
Саме тому розмови про відтермінування відповіді Ірану – це не прояв слабкості з боку США та Ізраїлю. Це прояв того, що напрацьовується консолідована позиція, щоб не допустити великої війни,
– наголосив політолог.
Водночас якщо хтось вважає, що Ізраїль проігнорує терористичну атаку Ірану та його проксі, то він помиляється.
"Ізраїль таких вчинків не пробачає нікому. Тому його відповідь буде і технологічною, і блискавичною. Питання в тому, коли: чи сьогодні, чи завтра, чи за місяць, чи за рік", – припустив Олексій Буряченко.
Що відомо про можливу відповідь Ізраїлю на атаку Ірану
- Проти ночі 14 квітня Іран запустив дрони та ракети по території Ізраїля. ЦАХАЛ повідомив, що збив 99% повітряних цілей. Також відомо про пошкодження військової бази в Ізраїлі.
- Керівництво країни одразу після атаки заявило, що готує відповідь на атаку Ірану, проте наразі обговорюються її варіанти та терміни.
- Джозеф Байден також провів розмову з Беньяміном Нетаньягу, після чого Ізраїль відмовився від негайної відповіді Ірану. США висловили стурбованість, що відсіч, яку Ізраїль міг дати Ірану, спричинила б катастрофічні наслідки ат призвела б до регіональної війни на Близькому Сході. Також Байден заявив, що США не будуть брати участь у наступальних операціях проти Ірану.
- На рішення Ізраїля також вплинуло те, що атака Ірану не завдала значних збитків та виявилась провальною.
- Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон засуджує атаку Ірану, проте не шукає з ним конфлікту. Водночас США "без вагань" підтримуватимуть оборону Ізраїлю. Також Остін попросив главу міноборони Ізраїля Йова Галанта повідомити Пентагон заздалегідь у разі ухвалення рішення щодо удару у відповідь по Ірану.