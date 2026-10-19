Росія вдарила по Ірпеню: загинула жінка, 6 людей постраждали, є зниклі безвісти

Росія атакувала Ірпінь на Київщині. У місті сталися руйнування.

Про наслідки удару по Ірпеню розповіли виконувачка обов'язків міського голови Анжела Макеєва, її заступник Олександр Пащинський, ексмер Олександр Маркушин, глава ОВА Тимур Ткаченко та

Що відомо про російську атаку на Ірпінь?

Наразі відомо про 6 постраждалих, серед них – 3 дітей. Ще двоє людей поки вважаються зниклими безвісти.

Вже відомо про одну загиблу жінку. Вона загинула внаслідок прямого влучання по приватному сектору.

За словами ексмера Ірпеня, основний удар російських ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. Воно зазнало серйозних руйнувань. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Вибуховою хвилею значно пошкодило приватні і багатоповерхові будинки.

Через загорання в Ірпені утворився густий стовп диму. Мешканців громади закликали зачинити вікна та двері, за можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби та не наближатися до місця пожежі.

Навчання у закладах освіти громади відбуватиметься онлайн.

Ворог вдарив по Ірпеню / Фото з телеграм-каналу Пащинського

Які наслідки атаки на Київщину 19 жовтня?

Вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Київщині. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також дрони.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, що уночі під атакою ракет опинився і Київ. У столиці пошкоджена станція метро, відомо про загиблу і постраждалих.