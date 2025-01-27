Атака на Ізраїль закінчилась тим, що ракети збивали союзники, – Зеленський про гарантії безпеки
- Володимир Зеленський заявив, що якщо західні союзники збиватимуть ракети над Україною, це стане надійною гарантією безпеки, як у випадку з масованою атакою на Ізраїль з боку Ірану.
- Президент підкреслив важливість підтримки США та НАТО, зазначивши, що такі гарантії безпеки є важливими на шляху України до Північноатлантичного альянсу.
Володимир Зеленський заявив, якщо західні союзники збиватимуть ракети над Україною, то це стане хорошою гарантією безпеки. Аналогічний сценарій розгорнувся в Ізраїлі під час масованої атаки Ірану.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.
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Які гарантії безпеки потрібні Україні
Володимир Зеленський згадав війну на Близькому Сході. За його словами, Ізраїль має гроші та підтримку від Сполучених Штатів Америки.
Масована ракетна атака на Ізраїль з Ірану закінчилася тим, що ракети збивав не тільки Ізраїль,
– підкреслив глава держави.
Зеленський пояснив, що, окрім союзників США та НАТО на Близькому Сході, які збивали ракети з землі, участь у відбитті нападу брала також авіація США, Британії та Франції. За словами президента, тоді союзники застосовували всі свої можливості.
Якщо нам пропонуються такі гарантії безпеки – "НАТО, але не НАТО", тобто в будь-який момент армії інших країн воюють, то я б хотів в деталях побачити ці пропозиції,
– сказав Володимир Зеленський.
Глава держави підкреслив, що подібні пропозиції є прекрасними на шляху України до Північноатлантичного альянсу.
До слова, раніше Зеленський заявляв, що без США гарантій безпеки від Європи буде недостатньо для того, щоб стримувати Росію в майбутньому.