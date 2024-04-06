Відважний жест – раз на тиждень: в ОК "Південь" відповіли, як ворог використовує КАБи

Росіяни продовжують завдавати ударів по території України керованими авіаційними бомбами. Лише впродовж березня 2024 року ворог випустив 3 тисячі КАБів. Цю потужну зброю він застосовує і по правобережжю Херсонщини.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк, зазначивши, що на Херсонському напрямку з боку противника спостерігається дуже виважена обережність в використанні тактичної авіації.

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Дуже швидко втікають

Росіяни рідко наважуються наближатися до пускових рубежів, з яких може випускати керовані авіабомби.

Фактично останній місяць росіяни роблять такий відважний жест – один раз на тиждень. Тоді літак наближається, спрямовує керовані авіабомби – одну, дві або три – в напрямку правого берега і дуже швидко ретирується з того напрямку. Він там почувається в небезпеці,

– пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня.

Водночас на Запорізькому напрямку відбувається більша активність ворожої авіації. Окупанти почуваються там більш розкуто, і дуже часто використовують керовані авіабомбою.

"Вони щодобово хоча б одну, дві, три авіабомби спрямовують. В середньому тримають свій резерв на позначці 5 – 7 керованих авіабомб на цих напрямках. Також паралельно росіяни застосовують некеровані авіаційні ракети. У такий спосіб ворог підкріплює свої штурмові дії з авіації", – наголосила Наталія Гуменюк.

Ситуація на Херсонському напрямку

Росіяни продовжують атакувати Херсонську область. Проти ночі 6 квітня ворог запустив "Шахеди" зокрема на Херсонщину. Атака була дуже концентрованою, хоча це не типово для прифронтової області.

Окупанти намагалися влучити по сільськогосподарських потужностях регіону. У такий спосіб ворог не дає можливості місцевим жителям повноцінно відновити сільськогосподарську діяльність після деокупації.

Також росіяни атакували Херсонщину 31 березня. Паралельно з дроновою атакою вони здійснили запуск балістики та керованих авіаційних ракет. Окупанти завдали удару по законсервованому агропідприємству. На щастя, постраждалих не було.