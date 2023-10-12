Одночасно поховали батька, дідуся та тітку: у Грозі попрощалися з наймолодшою жертвою удару

Росія здійснила терористичний акт 5 жовтня. Того кривавого дня ворог поцілив у кафе у селі Гроза, де проводили поминки. Мешканці села попрощалися з наймолодшою жертвою атаки.

8-річний Іванко Козир – наймолодша жертва ракетного удару по селі Гроза. Разом із ним поховали батька Ігоря, дідуся Анатолія, а також тітку Ольгу. Його матір наразі перебуває у лікарні, адже вона зазнала поранень внаслідок атаки.

Читайте також Навідників викрили, слідчі ідентифікували нові останки: що відомо про удар по кафе в Грозі

Ваня був світлий хлопчик, – бабуся

Ваня був гарний, світлий хлопчик. Він був добрий, любив навчатися. Це син мого сина. Син загинув й онук. Невістка жива, вона в лікарні зараз. Я ще не знаю, як вона. Мені ще треба до неї поїхати,

– розповіла Валентина, бабуся хлопчика.

Вона додала, що в неї було двоє онуків. Молодшого забрала російська ракета. Старший – син доньки – наразі перебуває на Волині.

Зауважимо, що станом на 12 жовтня 2023 року поховали вже 44 загиблих внаслідок ракетного удару по кафе. 35 із них – у самому селі Гроза, розповів начальник Шевченківської військової адміністрації Сергій Старіков.

У селі Гроза попрощалися з 8-річним Іванком Козирем і його рідними / Фото Олександр Ставицький, "Суспільне"

Ракетний удар по селі Гроза: що відомо