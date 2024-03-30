Медики боролись до останнього: помер чоловік, який постраждав під час атаки на Кам’янське

У ніч проти 29 березня російська армія завдала цинічного удару по Дніпропетровській області. Зокрема, внаслідок ворожої атаки постраждало і Кам'янське. Відомо, що через обстріл, на жаль, загинув місцевий чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Кам'янському ворог "потрощив" дачний кооператив, внаслідок чого поранення отримали 5 осіб. Тоді двоє чоловіків 36 та 47 років госпіталізували до лікарні. Один із них був "важкий", передає 24 Канал.

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Один із поранених помер у лікарні

Зранку 30 березня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на жаль, у лікарні помер 36-річний чоловік, який напередодні постраждав під час атаки на Кам'янське.

Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важкими. На жаль. Щирі співчуття рідним загиблого,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що наразі досі ушпиталеним є інший постраждалий - 47-річний чоловік. Він станом на зараз перебуває у стані середньої тяжкості. Усі інші, хто отримав поранення або зазнав ушкоджень тієї ночі оговтуються вдома від жахливого обстрілу.

Що відомо про цю атаку на Дніпропетровську область: головне

29 березня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі ППО збила над областю 12 безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах. Всього над Дніпром було знищено 12 ракети.

В результаті атаки пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. Один чоловік отримав поранення, йому одразу надали медичну допомогу на місці, після чого він буде повтомлюватися вдома.

Також було зруйновано 3 дачні будинки, а ще 4 пошкоджено. В області пошкоджено 12 автомобілів пошкоджено. Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські війська вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.

Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах. На Дніпропетровщині повідомляли про введення аварійних відключень світла.

Редакціятакож висловлює свої співчуття рідним і близьким загиблого чоловіка.