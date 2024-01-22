Можуть посилити такі удари: з якою метою росіяни обстріляли Кіровоградщину

Окупанти 21 січня вдарили по Кропивницькому балістикою. Оскільки це аграрне місто, то, можна припустити, що ворог обстріляв військовий аеродром Канатове. Однак загарбники найближчим часом можуть намагатися регулярно завдавати ударів майже по всіх аеродромах, до яких вони можуть дотягнутися.

Таку думку 24 Каналу припустив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що усе, аби летовища не були майданчиками, наприклад, для екстреного приземлення літака. Також аеродроми можуть використовувати для дозаправлення бортів. Як повідомили місцеві ЗМІ, у Кропивницькому чули щонайменше 2 вибухи.

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"Я не виключаю, що вони зараз завдають цих ударів, щоби зменшити кількість таких майданчиків. Щоби значно ускладнювати можливості F-16, наприклад, щодо екстреної посадки", – припустив Олександр Коваленко.

Умовно, якщо американський винищувач зазнав пошкоджень, йому треба екстрено сісти. Він це робитиме на найближчому аеродромі. Навіть, якщо там немає інфраструктури для прийняття таких бортів. Потім літак звідти евакуюють. Тому так росіяни, ймовірно, мінімізують кількість таких майданчиків.

Водночас, на думку військово-політичного глядача, F-16, які отримає Україна, не базуватимуться на аеродромі, до якого дістає ворожа балістика.

Якби навіть і розміщувались вони там, то там би було розташовано і систему протиповітряної оборони, яка б гарантувала перехоплення балістичних ракет. Ми бачимо, що вони не перехоплюються. Вони (окупанти – 24 Канал) постійно завдають ударів,

– сказав Коваленко.

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