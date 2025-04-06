"Ангел мене врятував уже вдруге": охоронець Михайло розповів деталі про нічну атаку по Києву

Російська армія вночі 6 квітня обстріляла Київ ракетами. Свідком цього став охоронець Михайло, який вдруге вцілів після ворожої атаки.

Чоловік розповів, що бачив та як оговтується після атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу".

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Що розповів Михайло про ворожу атаку по Києву

Михайло зазначив, що переживає вже не першу ворожу атаку, перебуваючи на посту. Чоловік розповів, що також був на роботі під час ворожого обстрілу Києва 12 лютого.

Це 12 лютого прилетіло, що мене ангел врятував. Тепер, будь ласка, ось сьогодні прилетіло. Теж мене врятував. Це вже вдруге,

– поділився очевидець.

Охоронець також зазначив, що "смерть якось іде від мене", а він її "не тягне до себе". Натомість Михайло наголошує, що завжди думає про позитив.

Чоловік розповів, що внаслідок атаки постраждала СТО, де ремонтують байки, а також склади, розташовані поруч.

"Тут у нас і хімія, і меблі, і шкіра, і ремонт байків. Нема військових обʼєктів!" – розповів Михайло.

Охоронець Михайло дивом вцілів під час ворожої атаки по Києву / Відео "Радіо Свободи"

Варто зазначити, що в ДСНС раніше повідомляли, що в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху. Згодом полум'я розповсюдилося на приміщення складу.

До слова, охоронець Михайло раніше розповідав, що став свідком ворожої атаки по Києву 12 лютого. За словами чоловіка, він пішов до вбиральні вмитися, як раптом пролунали сильні вибухи, а також вилетіли двері та вікна офісної будівлі.

Чоловік зазначив, що якби він був на посту, то його, мабуть, уже б зарізало уламками скла. Адже його місце на посту все усіяне склом.