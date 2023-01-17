Звідки Росія могла вдарити по Києву з С-400: аналітики показали карту

Російські військові зранку 14 січня атакували Київ. Лиш через кілька днів стало відомо, що зробили це ракетами типу С-400. Наразі ж тривають дискусії щодо того, звідки ворог міг здійснити атаку.

Своїми припущеннями поділилися аналітики з "Беларускі Гаюн". Вони відреагували на публікацію від Defense Express. У ній йшлося про те, що ворог атакував Київ ракетами типу С-400 з аеродрому у Зябрівці.

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Даних про запуски не було

Передовсім аналітики вирішили ще раз наголосити на тому, що 14 січня не отримували жодних даних про запуски ракет з Білорусі. Ба більше, упродовж наступних кількох днів, коли ворог також атакував столицю, даних про запуски теж були відсутні. Крім того, не надходило інформації і про проліт ракет від мешканців прикордонних районів, що межують з Київщиною та Чернігівщиною.

Також аналітики зауважили, що безслідно запустити ракети С-400 з аеродрому в Зябрівці просто неможливо. Пов'язане це з тим, що за якихось 10 кілометрів розташований Гомель. У цьому місті проживає близько 500 тисяч мешканців. Та й довкола аеродрому розкинулися десятки сіл.

Чи можна було запустити ракети "тихо"

Аналітики зауважили, що на це питання немає однозначної відповіді. У "Беларускі Гаюн" посилаються на українських військових, які мають ще одне припущення. Згідно з ним, окупанти могли атакувати Київ з білоруської частини Чорнобильської зони. Там ніхто не мешкає, тож нікому було б повідомити про запуск ракети типу С-400.

Тому якщо говорити про те, чи могли запустити так, щоб ніхто цього не чув, є тільки один район у Білорусі, де це могло статися. Таку версію виключати не можна,

– зазначають аналітики.

Запуск міг бути з Брянської області

Це ще одне припущення, висловлене аналітиками. Вони вважають, що окупанти могли атакувати Київ з населеного пункту, розташованого поблизу Зябрівки – у Брянській області Росії.

І цьому є логічне пояснення. Якщо про запуски ракет з Білорусі повідомлень не було, то з Брянської області таки були. Наприклад, близько 7 ранку мешканці Клинців, Вишкова, Почепа, Климового, Новозибкова Брянської області розповідали про вибухи. Відомо, що їх чули і пізніше, о 10:29, але вже у Клинцях та Унечі.

Був гул і потім вибух, я в цей момент був на вулиці. Можливий пуск ракет із літаків,

– розповідали містяни.

Тож не варто виключати, що атакувати столицю 14 січня ворог міг саме з Брянської області. І це наочно демонструє карта, яку залишили аналітики.



Київ 14 січня могли атакувати з Брянської області / Карта "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, що на території України знайшли уламки ракет з індексом 48Н6ДМ. Він свідчить про те, що випустили їх з ЗРК С-400. Це удосконалена версія С-300, здатна бити на більшу відстань. Такі ракети можуть долати 230 – 250 кілометрів.